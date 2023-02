Nella mattinata di oggi si è svolta presso il Casinò di Sanremo la conferenza stampa dei Pooh, che ieri sera sono tornati ad esibirsi sul palco dell’Ariston insieme dopo diversi anni con la formazione originale che ha incluso anche Riccardo Fogli. Ai giornalisti, la band ha avuto occasione di raccontare la toccante performance di ieri sera a Sanremo 2023 (che ha incluso l’omaggio al compianto Stefano d’Orazio) ma ha anche potuto presentare il nuovo attesissimo concerto allo stadio San Siro in programma il prossimo 6 luglio.

In questa cornice così istituzionale, Riccardo Fogli si è anche sentito in dovere (al di là dei discorsi prettamente musicali) di pronunciare una boutade sul suo passato televisivo e sul suo rapporto con i suoi colleghi Pooh. Com’è noto, il cantante e musicista è stato cacciato in tempi non sospetti dal GF Vip a neanche 24 ore dall’entrata per aver pronunciato una bestemmia bella e buona; alle spalle, inoltre, Fogli ha esperienze in reality come Music Farm e, più di recente, all’Isola dei Famosi 2019.

Fra il serio e il faceto, come riportato da molti giornalisti presenti in sala, Riccardo Fogli ha quindi dichiarato (come riporta Cinguetterai): “Ringrazio i Pooh perché ogni tanto hanno l’idea di venirmi a recuperare in qualche reality o in qualche banca sommerso dai debiti…”. Dei problemi economici, tra l’altro, Fogli aveva parlato in modo approfondito in un’intervista concessa tempo fa al Corriere, dove aveva rivelato che prima della vittoria di Sanremo con Storie di tutti i giorni era praticamente finito sul lastrico.

I suoi storici compagni, che aveva lasciato nel 1973 per intraprendere la carriera solista, gli avrebbero insomma salvato la pelle in più di un’occasione.

Perché Riccardo Fogli ad un certo punto è sparito dal palco dell’Ariston? Parla lui

Nel corso della conferenza stampa, l’artista ha anche avuto la possibilità di spiegare il motivo per cui ieri sera, ad un certo punto, non si è più visto sul palco a fianco dei suoi colleghi. Il medley della prima serata di Sanremo 2023 è infatti iniziato senza di lui, per lo stupore dei telespettatori sintonizzati che si sono giustamente chiesti che fine avesse fatto. Riccardo Fogli se n’è poi andato immediatamente, a performance finita, scatenando ulteriori dubbi da parte dei presenti e dei milioni di italiani davanti alla tv. Qui la sua spiegazione:

“Io pensavo di uscire. Scusate fratelli. Io sto in punta di piedi nella vostra vita perché vi voglio bene e vi rispetto, voi siete i Pooh. Io mi chiamo ‘i due mondi’, Riccardo Fogli o Fogli Riccardo. Invece voi siete solo i Pooh. Capito? Quindi io in punta di piedi non volevo dar fastidio e me ne sono andato. E voi mi avete richiamato.”

Insomma, stando alle parole del musicista, Fogli non voleva togliere troppo spazio agli altri tre colleghi sul palco dell’Ariston. Una scelta e una motivazione dopo tutto strana, visto e considerato che i Pooh nella formazione originale si esibiranno comunque insieme al Mezza questa estate. Chi lo capisce è bravo!