Isola dei Famosi, Edoardo è praticamente fuori dal gioco: “Niente da fare”

L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi. Dopo l’abbandono di Roger Balduino e Marco Cucolo, è quasi certo che anche Edoardo Tavassi dovrà lasciare il gioco a causa dell’infortunio in cui è incappato nelle scorse ore. A riferire che la situazione del romano è emergenziale e che le speranze di rivederlo in gioco sono al lumicino è il portale The Pipol Tv, che ha aggiornato sulle condizioni di salute del naufrago.

Le notizie che arrivano dall’Honduras alla vigilia della semifinale del reality show (il penultimo atto del programma andrà in onda in prime time su Canale Cinque lunedì 20 giugno) non sono per nulla buone. Il problema al ginocchio con cui sta battagliando Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente avrebbe pochissime chance di poter proseguire il suo viaggio televisivo. Il naufrago non ha ancora effettuato esami e risonanza a causa del gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) al ginocchio dolorante.

The Pipol Tv ha aggiunto che il reality le sta provando tutte per riuscire a portare Edoardo fino in fondo. Era anche balenata l’idea di rispedire in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Tuttavia tale progetto si sarebbe subito arenato in quanto, tra quarantene e viaggi, non ci sarebbe stato lo spazio per dargli concretezza.

Non essendo state trovate al momento alternative, si è ad un punto morto. “Niente da fare”, chiosa The Pipol Tv. Altrimenti detto, l’uscita di uno dei migliori concorrenti di questa edizione è quasi certa. Se davvero Tavassi sarà costretto ad arrendersi, per lui sarebbe una beffa amarissima mentre il programma sarebbe colpito da una brutta tegola perché, piaccio o meno, Edoardo è stato una delle anime di questa edizione.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis rientra in gioco

Sospiro di sollievo invece per Nicolas Vaporidis che, dopo essersi sottoposto a una serie di accertamenti medici, è rientrato in gioco nelle scorse ore. Lui, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, senza dubbio ci sarà nell’ultimo atto della trasmissione, avendo già staccato il pass per la finale. Il rischio che la vinca è alto: i bookmakers lo danno tra i favoritissimi.