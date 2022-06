L’Isola dei Famosi continua a essere alle prese con gli infortuni dei naufraghi. La scelta di prolungare il reality show di oltre un mese ha inevitabilmente messo ancor più sotto pressione i concorrenti, alcuni dei quali sono allo stremo. Emblematico è il caso di Nicolas Vaporidis: l’attore è dimagrito parecchio ed ha visto peggiorare le sue condizioni di salute di recente al punto da ritrovarsi costretto ad andare via da Playa Palapa lungo la giornata di giovedì 16 giugno per effettuare una serie di controlli. Di lui, non si è saputo più nulla finché il programma, poche ore fa, attraverso una Story Instagram ha reso noto il destino del naufrago.

Molti telespettatori del reality show hanno temuto che Vaporidis potesse abbandonare definitivamente il programma. Non sarà così: l’attore, che tra l’altro ha già staccato il pass per la finale ed è dato come il favorito per la vittoria, è tornato in gioco. Dunque, nessun ritiro.

Nell’ultima Story Instagram postata dal profilo ‘Isola dei Famosi’ è stata mostrata una clip in cui si vede Nicolas parlare con le compagne di gioco Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. “Nicolas Vaporidis torna finalmente dai suoi compagni e viene aggiornato su tutto”, si legge sugli account della trasmissione di Canale Cinque. A differenza di Roger Balduino e Marco Cucolo, Vaporidis può dunque proseguire il suo percorso. Il responso dei medici ha dato il via libera alla stella di ‘Notte prima degli esami’ per ricalarsi nelle dinamiche del gioco.

Isola dei Famosi, fiato sospeso anche per Edoardo Tavassi

Fiato sospeso anche per Edoardo Tavassi, altro protagonista dell’Isola 2022 e altro candidato per la vittoria finale. Il romano, così come Vaporidis, è stato costretto ad abbandonare la Playa per problemi di salute nelle scorse ore. Trasportato in infermeria, ha effettuato degli accertamenti. Ora non resta che attendere e capire se, al pari dell’amico Nicolas, rientrerà in gara oppure se non ce la farà. Laddove si dovesse verificare il secondo scenario, sarebbe una beffa sia per lo show sia per il fratello di Guendalina che si è rivelato essere uno dei naufraghi chiave dell’edizione 2022.