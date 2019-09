Riccanza Deluxe cast, ospiti d’eccezione su Mtv: da Lucas Peracchi a Lemme

Cast Riccanza Deluxe, tutti i protagonisti tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi

Il cast di Riccanza Deluxe sbarcherà su Mtv l’8 ottobre con quattordici nuovi episodi. Per le prime due serate vedremo un episodio, mentre dall’appuntamento del 25 ottobre ci sarà il doppio episodi. Il centro di questo reality show sono i protagonisti del cast, tra cui ci saranno vecchie conoscenze in parte, ma non mancheranno le new entry. Tra i volti storici ritroviamo Farid Shirvani e Tommaso Zorzi, a cui si riuniranno Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon. Dall’ultima edizione invece ritroveremo le sorelle Alessia e Giorgia Morosi Visentin. Le new entry sono tre: Camilla Neuroni, modella italo-svizzera; Mattia Mustica, dj e produttore discografico; Aaron Nielsen, che abbiamo conosciuto all’Isola dei famosi e che si unirà al cast di Riccanza 4 nella seconda metà del reality.

Riccanza Deluxe, parlano Nicolò Ferrari e Aaron Nielsen

Blogo ha intervistato due protagonisti di Riccanza Deluxe, Nicolò e Aaron. Per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si tratta di un ritorno, che a suo dire non si aspettava. Queste le sue parole: “È un ritorno inaspettato, perché non credevo che sarei ritornato a Riccanza. Però, piacevole, perché ho iniziato con Riccanza. È un po’ come tornare a casa. Vedranno sicuramente tanti aspetti che non si sono visti nelle mie esperienze precedenti. Si vedrà molto il rapporto con mia sorella e ci tenevo tanto”. Aaron ha accettato di essere tra i protagonisti di Riccanza Deluxe per un motivo preciso: “È un programma che ho sempre guardato. Quando mi hanno fatto la proposta ero titubante, non sapevo se accettare o no. Poi, ho deciso di farlo perché, dopo l’Isola dei Famosi, sono uscito per quello che non sono. È stata durissima. Ho voluto, quindi, fare qualcosa, che facesse vedere chi fossi davvero io, quello che faccio nella vita”.

Riccanza Deluxe cast, tra gli ospiti degli episodi c’è anche Alberico Lemme

Non mancheranno le guest star, ovvero gli ospiti, e fra questi molti attireranno ancor più spettatori. Partiamo da Giulia Salemi, presente anche nella passata edizione a dire il vero. Vedremo poi Marco Maccarini e Jo Squillo, fino all’ex gieffino Stefano Sala. Non finisce qui, perché, udite udite, tra gli ospiti di Riccanza Deluxe ci sarà anche Alberico Lemme! Infine, in qualche episodio vedremo anche Lucas Peracchi. Insomma, con un cast di protagonisti e ospiti del genere non ci sarà da annoiarsi in Riccanza Deluxe!