Riassunto Solo 2 con Marco Bocci: cosa è successo nella seconda puntata

Solo 2, riassunto seconda puntata

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la penultima puntata di Solo, la fiction giunta alla seconda stagione che vede protagonista l’attore Marco Bocci. Ma cosa è successo nella seconda puntata? Bruno Corona si trova in ospedale nelle mani di Polizia e gli viene proposta una collaborazione. Suo padre scopre che in realtà è vivo ed elabora un piano per farlo scappare. Il Patriarca offre ad Antonio la chiave della salvezza di Agata: se Bruno non racconterà nulla alla polizia, lui gli dirà dove si trova Agata. Don Antonio chiede inevitabilmente aiuto a Marco che, però, teme di essere smascherato da Bruno stesso una volta liberato. Con la complicità di Lena, Marco riesce a liberare Bruno trovandosi così faccia a faccia per la prima volta dopo il loro conflitto a fuoco. Marco, credendo che Bruno voglia ucciderlo, gli consegna una pistola, ma l’uomo non la usa. Avendo rispettato il loro patto il Patriarca comunica a Don Antonio dove viene tenuta prigioniera Agata. La ragazza si trova in Albania ed è compito di Marco e Bruno salvarla.

Marco e Bruno faccia a faccia

Mentre sono in viaggio in barca verso l’Albania, Marco e Bruno si trovano costretti a confrontarsi. I due parlano della vera identità di Marco, della sua vita da poliziotto e del suo tradimento. Marco cerca di riconquistare la fiducia di Bruno, gli rivela di non essere più un poliziotto, ma di aver scelto di rimanere con i Corona per poter salvare Agata e starle così accanto. Nel frattempo Agata è in Albania insieme al figlio del Turco che la vuole come compagna di vita. La ragazza finge di accettare la sua nuova vita e cerca un modo per avvisare Marco e fargli sapere dove si trova. Grazie alla distrazione di uno degli uomini che la controllano, Agata riesce a prendere un cellulare e a mettersi in contatto con Marco che è appena sbarcato in Albania. Agata e Marco riescono appena a parlarsi al telefono, quando poi arriva il suo rapitore che cerca di violentarla. Fortunatamente l’arrivo di Marco e Bruno mette in allarme l’uomo che interrompe la violenza.

La liberazione di Agata

Grazie all’arrivo di Marco e Bruno, Agata viene finalmente liberata. I tre raggiungono presto il porto albanese, recuperano la barca e partono per tornare a casa. Durante il viaggio Bruno provoca Marco parlandogli di Barbara. Una volta arrivati a casa Don Antonio può riabbracciare i suoi figli e soprattutto ha una conversazione intima con Bruno. Quest’ultimo, sotto lo sguardo preoccupato di Marco, decide per il momento di non rivelare nulla a suo padre. Marco raggiunge Agata in camera e la ragazza gli comunica di aspettare un bambino da lui. A questo punto Marco la abbraccia e termina così la seconda puntata di Solo 2 – La serie. Il terzo e penultimo appuntamento vi aspetta questa sera in prima serata su Canale 5.