Riassunto Solo 2 con Marco Bocci: cosa è successo nella prima puntata

Solo 2, riassunto prima puntata

Venerdì 5 Ottobre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Solo – La serie, protagonista assoluto l’attore Marco Bocci. In attesa di vedere la seconda puntata, in onda questa sera su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo. La prima puntata riparte dal finale della prima stagione: Marco finge di voler liberare Don Antonio dalla polizia per portare avanti la missione e liberare Agata Corona. Don Antonio ordina a Marco di dare fuoco ad Emanuele che alla fine riesce a salvarsi. Nonostante i suoi superiori gli ordino di tornare tra loro, Marco non intende lasciare i Corona perché vuole portare Agata a casa. La ragazza è stata rapita dai turchi con cui Bruno Corona stava trattando per un carico di droga in arrivo a Gioia Tauro. I rapitori chiedono a Don Antonio un riscatto di 25 milioni di euro. Don Antonio decide di chiamare Claudio Caligiuri, colui che si occupa degli affari, ma lo tradisce e chiama la polizia.

Agata Corona in pericolo

Dopo aver fatto la soffiata alla polizia Claudio Caligiuri si mette in fuga e viene ricercato da Don Antonio e Marco che si mettono sulle sue tracce tramite la sua amante Lena. La donna è la nipote di Don Antonio, figlia della sorella della moglie. Don Antonio e Marco riescono così ad incontrare Caligiuri, ma l’uomo è spaventato e mentre fugge muore accidentalmente. Marco viene rimproverato dai suoi superiori, ma lui si rifiuta di tornare alla base perché vuole trovare Agata. Dopo la morte di Caligiuri, Marco e Don Antonio vengono portati da Lena a casa di sua madre, Donna Assunta, cognata appunto di Antonio. Donna Assunta è arrabbiata e rancorosa con Antonio perché lo considera colpevole della morte della sorella. Quando quindi l’uomo le offre una nuova alleanza, la donna rifiuta categoricamente. Nel frattempo Marco, per riuscire a liberare Agata, pensa di arrivare ad un compromesso con i turchi: restituire loro la droga rubandola alla polizia. Al momento dello scambio tutto sembra andare per il verso giusto, Marco viene portato da Agata, ma poi i turchi scoprono che al posto della droga è stato messo il bicarbonato.

Bruno Corona è vivo

Lena, a insaputa di Don Antonio, ha sostituito la droga con del bicarbonato per poterla a sua volta vendere e far tornare in carica la sua famiglia. Intanto Marco è sul punto di riabbracciare Agata, ma i turchi bloccano la sua liberazione perché traditi durante lo scambio. Marco disperato si trova faccia a faccia con Nardiello che sta per arrestarlo, ma viene salvato da Antonio che uccide il poliziotto. Infine Bruno Corona viene salvato da due pescatori, fratello e sorella, ma dopo poco tempo viene trovato dalla polizia. L’uomo fa scappare la ragazza che lo ha sempre accudito e decide poi di farsi arrestare. Finisce così la prima puntata di Solo.