Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere la prima puntata

Solo 2, dove vedere la replica

Ha ripreso il via Solo, l’amatissima fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. È andata in onda la prima puntata della seconda stagione con tanti colpi di scena. Se qualcuno, però, ha perso la messa in onda e non ha potuto vedere la prima puntata, vi diciamo come poterla recuperare. Ancora nella programmazione televisiva non è prevista una replica, ma il video della prima puntata sarà subito disponibile online. Basta andare sul sito di Video Mediaset e cliccare sulla scheda della fiction Solo.

La prima puntata di Solo

Nella prima puntata della seconda stagione di Solo abbiamo assistito ad un grande colpo di scena. La serie è ricominciata esattamente da dove l’avevamo lasciata nel finale della prima stagione. I fatti, quindi, raccontano precisamente cosa sia successo subito dopo il conflitto a fuoco tra Marco e Bruno, il rapimento di Agata e l’arresto di Antonio Corona. Solo 2 si compone di quattro imperdibili puntate che racconteranno la missione di Marco, ma soprattutto il cambiamento del suo personaggio.

Marco sempre più coinvolto

In questa nuova stagione di Solo possiamo assistere ad un cambiamento di Marco, l’uomo è sempre più coinvolto dalle vicende della famiglia Corona e non intende lasciare la sua missione, soprattutto per salvare Agata. Già nella prima puntata della seconda stagione abbiamo potuto vedere l’influenza che la morte di Barbara ha avuto su Marco. Non ci resta che aspettare di vedere l’evolversi di questa trama sempre più avvincente.