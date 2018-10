Anticipazioni Solo 2 la serie, seconda puntata: Bruno Corona torna da Marco

Solo 2 la serie, anticipazioni puntata 12 Ottobre: Bruno è vivo

È tornata questa sera su Canale 5 una delle fiction più amate dai telespettatori: stiamo parlando di Solo, protagonista assoluto l’attore Marco Bocci. È da poco, infatti, andata in onda la prima puntata della seconda stagione con un grande colpo di scena: Bruno Corona è vivo. Mentre Bruno viene salvato da degli sconosciuti, Marco continua la sua missione di infiltrato. Nonostante i suoi superiori gli abbiano ordinato di tornare alla base, Marco intende andare fino in fondo per poter liberare Agata Corona. Cosa accadrà nella seconda puntata? L’appuntamento con il secondo appuntamento è per Venerdì 12 Ottobre in prima serata su Canale 5.

Marco cerca di liberare Agata

Marco continua la sua missione di infiltrato per poter liberare Agata ed elabora un piano per poterla salvare. Purtroppo, però, le cose non vanno come sperate e il piano di salvataggio fallisce. Marco si trova quindi in una fase di stallo, non sa come riportare a casa Agata che è ormai sempre più in pericolo. Nel frattempo la polizia è sulle tracce di Don Antonio e di Marco, divenuto a tutti gli effetti un membro della famiglia Corona. Come se non bastasse Marco riceve una notizia che lo mette in allarme: Bruno Corona non è morto.

Marco in pericolo

Marco viene a sapere che Bruno Corona è in realtà vivo ed è detenuto in carcere. Inevitabilmente questa notizia lo preoccupa, dato che Bruno Corona è l’unico a conoscere la vera identità di Marco. Cosa succederà? Bruno Corona dirà la verità? Non ci resta che aspettare la seconda puntata di Solo in onda la prossima settimana.