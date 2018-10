Solo 2 la serie: di cosa parla e quante puntate sono

Sta per tornare su Canale 5 una delle fiction più attese dai telespettatori: si tratta di Solo – La serie che vede protagonisti gli attori Marco Bocci, Carlotta Antonelli e Peppino Mazzotta. Venerdì 5 Ottobre, infatti, inizierà in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Solo con nuovi incredibili colpi di scena. La seconda stagione è caratterizzata da quattro puntate, in onda ogni settimana di Venerdì sera. La prima puntata riprenderà esattamente da dove avevamo lasciato il finale della prima stagione. I telespettatori potranno quindi vedere cosa sia successo un attimo dopo il grande finale. Confermato il cast della prima stagione a cui si aggiungono delle new entry, tra cui Ivana Lotito e Samba Ndiaye.

Marco porta avanti la sua missione

Nella prima puntata di Solo 2 – La serie potremo vedere cosa sia successo un attimo dopo il finale della prima stagione. Marco, dopo essere venuto a conoscenza del rapimento di Agata, intende a tutti i costi liberare sua moglie. Nonostante, infatti, i suoi superiori gli ordinino di concludere la sua missione, Marco decide di andare contro tutto e tutti affinché possa portare Agata al sicuro. L’uomo inoltre crede che in questo modo la morte della sua amata Barbara non sia stata inutile. Marco crede, poi, di aver ucciso Bruno Corona. In realtà l’uomo è ancora vivo e Marco deve fare presto i conti con questo colpo di scena.

Agata in pericolo

Nell’ultima puntata della prima stagione Agata viene rapita. La seconda stagione ripartirà proprio dal suo rapimento: la ragazza è in attesa del suo primogenito, figlio di Marco che farà l’impossibile per salvare sua moglie. Riusciranno i due a ricongiungersi? Non ci resta che aspettare la prima imperdibile puntata della seconda stagione di Solo.