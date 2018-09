Riassunto La vita promessa: cos’è successo nella seconda puntata

La vita promessa: riassunto della seconda puntata

Prima di sapere cosa andrà in onda nella terza puntata, facciamo un passo indietro e un ripasso della seconda. Lunedì scorso non sono mancati i colpi di scena e i telespettatori sono in attesa di sapere cosa succederà nella vita dei protagonisti. Carmela e i suoi figli dopo essere arrivati a New York si sono accorti che molte dinamiche lasciate in Sicilia sono tornate a far parte della loro quotidianità anche in America. Il marito Schiavon, sposato per procura, infatti, a causa della sua grande ingenuità lavora per un boss che ha il controllo di Little Italy. Anche uno dei figli di Carmela, Antonio, inizierà a lavorare per il boss, ma Carmela quel tipo di delinquenza la conosce bene e costringe il figlio a denunciare i crimini di Salvo, altro ragazzo che lavora per la Mano Nera.

La vita promessa: Carmela è di nuovo vedova

Michele, il figlio più grande, che ha trovato lavoro in fabbrica, crede molto nella giustizia e nella legalità, ma soprattutto, insieme ai suoi colleghi, partecipa alle rivendicazioni sindacali. Durante uno sciopero si salva da una violenta carica della polizia, grazie ad una soffiata di Mr. Ferri ricevuta da Carmela. Negli scontri perderà la vita il collega, nonché amico, Ciro e Michele deciderà di andarsene di casa. Nel frattempo, a Napoli Maria si sposa con Mosé, rimane incinta e insieme partono per l’america con la speranza di ritrovare Carmela. L’ingenuità di Schiavon lo condurrà alla morte e Carmela è di nuovo vedova. Ha bisogno di denaro e decide di portare una collana regalatale dal marito al banco dei pegni, proprio grazie a questo ritroverà la figlia Maria.

La vita promessa: l’omicidio la notte di Natale

Quando tutto sembrava essere tornato al posto giusto, ecco che emerge un nuovo problema. La seconda puntata si è conclusa durante i festeggiamenti del Natale. Antonio ha assistito all’omicidio di Giovanni, poliziotto vicino di casa, per mano di Salvo che gli intima di non denunciare quello che ha visto. Cosa succederà nella terza puntata?