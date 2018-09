Riassunto La vita promessa: cosa è successo nella prima puntata

La vita promessa: Carmela è costretta a fuggire

Questa sera andrà in onda la seconda puntata de La vita promessa, la nuova fiction di Rai Uno con Luisa Ranieri. Boom di ascolti per la prima puntata e i telespettatori potrebbero aumentare. Abbiamo preparato un breve riassunto della prima puntata per chi l’avesse persa e non avesse avuto tempo di guardare la replica prima della seconda puntata. Sicilia, 1921, Carmela e il marito sono felici insieme ai loro figli, fino a quando uno di loro, Rocco, viene accusato di furto di bestiame dagli uomini di Vincenzo Spanò. Ovviamente, le accuse sono infondate, ma il ragazzo su ordine di Spanò viene picchiato selvaggiamente e accusato pubblicamente di furto. Il ragazzo non regge la situazione e tenta il suicidio. La madre Carmela lo trova ancora vivo, ma purtroppo il ragazzo rimarrà menomato. Il padre cerca vendetta, ma viene ucciso dallo stesso Spanò. Carmela rimane da sola con i suoi figli e ad aggravare la situazione vi è l’ossessione che ha per lei Spanò. Su suggerimento del prete decide di partire per l’America.

La vita promessa: il lungo viaggio verso l’America

La donna con i figli parte per Napoli e lì scopre di non potersi imbarcare senza un marito. Sarà quindi costretta a sposare per procura un uomo veneto che vive a New York, Schiavon. Quando tutto sembra essere sistemato, ecco che la sua unica figlia femmina si ammala di colera. In ospedale comunicano l’imminente morte della ragazza, così Carmela con immenso dolore decide di lasciare la figlia e di imbarcarsi, non ha altre possibilità. La famiglia parte, Carmela viene assunta come stiratrice della lavanderia e il figlio maggiore Carmelo lavorerà ai motori. Sulla nave la donna conoscerà Mr Ferri, un ricco signore di origini lombarde ma ormai cittadino americano da anni. L’uomo è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza della donna, ma anche dalla sua onestà. Carmela, infatti, nonostante abbia trovato un ingente somma di denaro tra gli indumenti da stirare dell’uomo, ha deciso di restituire i soldi al legittimo proprietario.

La vita promessa: i Carrizzo sbarcano a New York

A grande sorpresa la figlia Maria si riprende, ma scoprirà di non avere più la madre e i fratelli vicino a lei. Assunta, la donna che ha ospitato la famiglia di Carmela a Napoli decide di tenerla con sé e di aiutarla. Nel frattempo il resto della famiglia Carrizzo arriva a New York e il terrore di Carmela è che Rocco possa non essere ammesso nel paese a causa della sua disabilità, ma Mr Ferri aiuterà la famiglia siciliana. Una volta sbarcati, Carmela confesserà ai figli di essersi dovuta sposare e insieme a loro andrà incontro a Schiavon giunto al porto per incontrare la sua “famiglia“. Cosa succederà nella seconda puntata?