Anticipazioni La vita promessa: una nuova vita a New York

La vita promessa: anticipazioni seconda puntata

Doppio appuntamento per le prime due delle quattro puntate della serie televisiva La vita promessa. Il secondo appuntamento con la fiction di Rai Uno è per domani sera, lunedì 17 settembre. La protagonista assoluta è Luisa Ranieri che nella serie è Carmela Carrizzo. Dopo aver visto la prima puntata in molti già si chiedono cosa succederà nella seconda puntata de La vita promessa. Come affronterà il futuro Carmela senza il marito Salvatore e con uno dei figli gravemente disabile? La donna, infatti, ha deciso di partire per gli Stati Uniti insieme ai figli per fuggire da Spanò, interpretato da Francesco Arca.

La vita promessa: le difficoltà della vita americana

Carmela è ormai a New York e inevitabilmente, come molti italiani dell’epoca, deve affrontare numerose difficoltà e delusioni. Per prima cosa, dopo l’arrivo a Ellis Island, le verrà cambiato il cognome da Carrizzo a Rizzo. Per entrare in America è stata costretta a sposare Matteo Schiavon, che le farà scoprire presto i problemi di Little Italy. L’uomo, infatti, è ricattato da alcune bande di delinquenti e si rivelerà debole. Riuscirà Carmela a reagire e a crearsi una nuova vita negli Stati Uniti? Nel frattempo in Sicilia Spanò ha giurato a sé stesso di ritrovare la donna che lo ha rifiutato. Ci riuscirà?

La vita privata: quando va in onda la seconda puntata

Per sapere come sarà la vita dei protagonisti a New York non ci resta che aspettare domani. La seconda puntata di La vita promessa andrà in onda lunedì 17 settembre. L’appuntamento con Luisa Ranieri e Francesco Arca è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. La terza e la quarta puntata andranno in onda lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre, subito dopo i Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus.