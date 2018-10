Riassunto I Medici: come è finita la prima stagione? Ecco dove eravamo rimasti

Com’era finita la prima stagione de I Medici su Rai Uno? Il riassunto dei primi episodi

I Medici, la fiction Rai sulla prestigiosa famiglia de’ Medici, è tornata in tv. Ma com’era finita la prima stagione che vedeva protagonista Cosimo de’ Medici, nonno di Lorenzo il Magnifico? La prima stagione della serie italo-internazionale è ambientata venti anni prima dell’ascesa di Lorenzo. I primi otto episodi sono incentrati sulla leadership di Cosimo, interpretato da Richard Madden. Il giovane viene obbligato dal padre –Giovanni de’ Medici, che ha il volto di Dustin Hoffman – ad abbandonare i sogni di gioventù legati all’arte per dedicarsi alla Banca di famiglia. Cosimo, con il supporto di fidati alleati come il fratello Lorenzo, il servo Marco Bello e la moglie Contessina, riesce ad assumere il potere a Firenze.

L’ascesa de I Medici a Firenze nella prima stagione

Ma l’ascesa al potere della città non è delle più facili. Giovanni viene infatti assassinato e la colpa ricade prima sul figlio Lorenzo, che viene ucciso, e poi su Marco Bello, fedele servitore della famiglia de’ Medici. Alla fine si viene a scoprire che l’assassinio dell’uomo è Ugo, l’amministratore della Banca Medici. Ugo si è voluto vendicare di Giovanni per aver allontanato Rosa da Firenze: la donna era amata da Lorenzo e aspettava un figlio da lui ma è stata costretta ad un esilio in convento dove è morta insieme al suo bambino. L’ultima puntata si chiude con Piero, primogenito di Cosimo e Contessina, che aspetta un figlio dalla moglie Lucrezia. Quel figlio è proprio Lorenzo il Magnigico, interpretato da Daniel Sharman e protagonista della seconda stagione, chiamato così in onore dello zio Lorenzo.

I Medici: differenze tra storia e fiction televisiva

La prima stagione de I Medici si è contraddistinta per alcune inesattezze storiche. La più grande? La morte di Giovanni de’ Medici che nella realtà è deceduto di vecchiaia e non assassinato come si mostra nella serie tv. Imprecisioni pure sulla morte del fratello di Cosimo: Lorenzo non è stato ucciso dai sicari della famiglia Pazzi. In più il primogenito di Piero e Lucrezia non è Lorenzo: prima della nascita del Magnifico la coppia ha avuto tre figlie femmine, Maria, Bianca e Lucrezia detta Nannina. Negli episodi della seconda stagione viene mostrata solo Bianca, l’attrice Aurora Ruffino, che viene presentata come sorella minore di Lorenzo.