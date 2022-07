Rhove, replica al vetriolo ai Pinguini Tattici: è guerra. Cosa ha detto

L’estate 2022 verrà ricordata a lungo come quella in cui si è tenuto uno scontro social al quale mai il pubblico si sarebbe aspettato di dover assistere. Da una parte c’è il giovane rapper Rhove, protagonista indiscusso nelle classifiche degli ultimi mesi con la hit virale Shakerando; dall’altra i Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca capitanata da Riccardo Zanotti.

Tutto è nato nelle scorse ore da un video virale circolato su TikTok nel quale si vedeva Rhove lamentarsi sul palco contro un gruppo di giovani fan. Nelle retrovie di uno dei suoi ultimi concerti, infatti, c’erano un po’ di persone che “non stavano saltando”, dando in qualche modo dimostrazione a Rhove (questa, perlomeno, l’opinione dell’artista) che non si stessero divertendo. La clip dove Rhove sgridava i presenti, fermando il concerto e lasciando poi il palco, è stata ricondivisa da decine di utenti, guadagnandosi migliaia di views e dipingendo l’immagine di un artista non esattamente umile.

Ed è qui che entrano in gioco i Pinguini Tattici Nucleari. Una volta visto il video, i Pinguini Tattici hanno pubblicato una Stories punzecchiando Rhove. L’artista, ben più giovane di loro, è stato accusato di essere come un cuoco che si lamenta con dei clienti che non sono riusciti a finire quello che ha cucinato per loro. Nel loro post, i Pinguini hanno anche sottolineato l’importanza della gavetta e del rispetto nei confronti del pubblico.

Dopo qualche ora di silenzio, Rhove ha rimesso mano alle sue Stories per replicare alla band, con toni non esattamente accomodanti.

Rhove: la replica infuocata ai Pinguini Tattici Nucleari

Il rapper, che di recente abbiamo anche visto a Love Mi, ha dedicato alla band di Scrivile scemo parole al vetriolo. Un vero e proprio dissing in piena regola, che di certo farà molto discutere. Ecco le sue dichiarazioni:

Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è bisogno. Fatela una hit se è così facile. Siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c…. Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Ahahaha! Non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò, chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un djset si è scatenato un casino.

Questa, tra le altre cose, non è stata nemmeno l’unica volta in cui, nel giro di poco tempo, Rhove ha scatenato polemiche e ire da parte del web. Proprio qualche giorno fa, in occasione del suo live a Battiti Live, uno dei membri della sua crew si era lanciato in mezzo al pubblico, facendo male a ben tre persone.