Rettore, l’appello da Balivo. Poi gaffe clamorosa su Pino Daniele

Oggi tra gli ospiti a La Volta Buona c’è stata anche la cantante Donatella Rettore. Prima dell’inizio della sua intervista con Caterina Balivo, l’artista ha voluto fare un appello rivolgendosi ad una persona in particolare che la fa un po’ arrabbiare. Poco dopo si è abbandonata ad una gaffe clamorosa su Pino Daniele. Capiamo meglio che cosa ha detto.

L’intervista a Donatella Rettore andata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 29 maggio, su Rai 1 è stata piena di momenti esilaranti. Prima di iniziare la sua chiacchierata con Caterina Balivo, la cantante ha fatto una richiesta precisa alla padrona di casa. Nello specifico ha chiesto di essere chiamata Rettore, quindi per cognome, e non Donatella. A tal riguardo ha sottolineato come anche Amadeus spesso sbagli e la chiami per nome, tanto da portarla a sorprendersi quando avviene il contrario.

Quando la conduttrice le ha chiesto il motivo di questa scelta, l’artista ha spiegato che il nome Donatella è troppo comune e, di conseguenza, preferisce la si chiami Rettore. In merito ha rivelato di avere alcune omonime, tra cui una che la fa innervosire particolarmente. La signora, stando a quanto raccontato da Donatella, passerebbe sempre con il rosso facendole arrivare le multe visto che abitano anche entrambe in Veneto.

A quel punto Rettore ha voluto fare un appello alla sua omonima:

Donatella Rettore, che non sono io, calmati! Perché arrivano le multe a me!

Poco dopo la cantante è stata protagonista di una gaffe clamorosa che ha riguardato Pino Daniele. Nello specifico Rettore ha iniziato a cantare una canzone in napoletano, “Core ‘ngrato (Catari Catari)”. A quel punto la conduttrice la ha sottolineato come parlasse bene in dialetto.

Rettore, ha quindi citato il cantante napoletano Pino Daniele dicendo nello specifico:

Pino Daniele mi dice sempre devi studiare…

Tuttavia l’artista si è resa immediatamente conto della gaffe fatta e si è prontamente corretta:

Pino Daniele mi diceva…

Donatella è stata probabilmente vittima di un lapsus e quindi ha parlato al presente e non al passato, dimenticandosi che Pino Daniele ormai da anni purtroppo non c’è più.

La cantante ha poi raccontato come sua madre l’avrebbe voluta suora oppure ingegnere e ha presentato il suo nuovo singolo, “Il Senso Del Pericolo”.