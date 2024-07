Retro Tv: i cartoni animati più amati e quelli che hai dimenticato!

Bentornati su Retro Tv, la rubrica settimanale di Gossip E Tv dedicata alla televisione degli anni ’80. Continua il nostro tuffo nel passato, alla ricerca di perle di una televisione che non c’è più. Settimana scorsa vi abbiamo fatto tornare in mente alcuni programmi estivi del passato (vedi Retro Tv: i programmi estivi degli anni 80 che hai dimenticato), oggi la nostra operazione nostalgia punta a farvi tornare tutti bambini!

Vi ricordate proprio tutti i cartoni animati della vostra infanzia? Sapete qual è stato il primo cartone animato che dal Giappone è arrivato in Italia? Ci pensiamo noi di Gossip E Tv a raccontarvi la storia degli ”anime” in Italia. Da Lady Oscar a Ken Il Guerriero, da Candy Candy a Ufo Robot, vediamo tutti i cartoni animati più amati che sono passati dal piccolo schermo!

Cartoni in Tv: dal Giappone con furore!

Il primissimo cartone animato giapponese approdato in Italia è stato trasmesso sul Secondo Canale, quella che ora è Rai 2, nel dicembre del 1970. Si trattava di un film animato dal titolo La Leggenda Del Serpente Bianco, trasmesso nel contenitore Mille E Una Sera. Già nel 1969 però era stato mandato in onda nella Tv dei Ragazzi un cartone chiamato Le 13 fatiche di Ercolino. E’ stato però il Serpente Bianco ha dare il via alla moda. La maggior parte degli anime, così vengono chiamati i cartoni animati nipponici, venivano trasmessi nelle televisioni locali, ma negli anni ’70 e ’80 sia Rai che Fininvest, l’ex Mediaset, avevano acquistato alcune serie diventate dei veri e propri classici.

Barbapapà : nonostante la loro origine francese, il cartone animato è stato realizzato in Giappone ed è arrivato in Italia nel 1976 nella Tv Dei Ragazzi. Non c’è bisogno di presentare la colorata famiglia dei Barbapapà, con i loro vari figlioletti Barbabarba, Barbabella e compagnia! Le loro avventure erano dedicate ad insegnare ai più giovani il rispetto per la natura e per gli animali

: nonostante la loro origine francese, il cartone animato è stato realizzato in Giappone ed è arrivato in Italia nel nella Tv Dei Ragazzi. Non c’è bisogno di presentare la colorata famiglia dei Barbapapà, con i loro vari figlioletti Barbabarba, Barbabella e compagnia! Le loro avventure erano dedicate ad insegnare ai più giovani Heidi : la piccola svizzera arriva da noi nel 1978 sempre su Rai Uno e anche lei non ha bisogno di presentazioni. Heidi e i suoi amici Clara e Peter, il burbero vecchio dell’Alpe e la signorina Rottermeier sono delle vere e proprie icone.

: la piccola svizzera arriva da noi nel sempre su Rai Uno e anche lei non ha bisogno di presentazioni. Heidi e i suoi amici Clara e Peter, il burbero vecchio dell’Alpe e la signorina Rottermeier sono delle vere e proprie icone. Remì: le mille disavventure dell’orfanello francese, con la sua scimmietta e il suo cane arrivano da noi nel 1979.

Nel 1978 comincia poi l’epoca dei robottoni! Il primo ad atterrare sulla Terra è Goldrake, conosciuto anche come Ufo Robot. Le avventure del principe Actarus contro l’invasione di Vega hanno dato il via all’acquisto degli altrettanto celebri Jeeg Robot D’acciaio e Mazinga.

L’epoca d’oro degli anime: gli ’80 di Lady Oscar e Candy Candy

Dopo i primi anni di esperimenti con i cartoni animati si è visto che andavano fortissimo ed è negli anni 80 che gli anime fanno il cosiddetto botto in Italia!

Candy Candy : La beniamina di un’intera generazione arriva nel 1980 nelle tv private. L’orfanotrofio Pony, l’amore per Anthony prima e con Terrence dopo, le invidie della perfida Izra hanno fatto sognare migliaia di ragazze. Candy Candy ha segnato un’intera generazione per i temi trattati, la crescita, il senso di famiglia, il lutto.

: La beniamina di un’intera generazione arriva nel 1980 nelle tv private. L’orfanotrofio Pony, l’amore per prima e con dopo, le invidie della perfida hanno fatto sognare migliaia di ragazze. Candy Candy ha segnato un’intera generazione per i temi trattati, la crescita, il senso di famiglia, il lutto. Lady Oscar: Grande festa alla corte di Francia! La spadaccina Oscar che si fingeva uomo ma che faceva innamorare uomini e donne a Versailles è ancora oggi una delle icone più amate della televisione. Quanti telespettatori, sia dell’epoca che giovanissimi, può confermare di ricordare gli eventi legati alla rivoluzione francese grazie alla storia di Oscar e André!

Come dimenticare poi il simpatico cagnolino parlante di Hello Spank o la bella aliena dai capelli blu e il costume tigrato Lamù! Gli anni ’80 sono anche gli anni di Occhi Di Gatto, dell’Uomo Tigre, della combinaguai Pollon e di Lupin, il ladro gentiluomo sempre in fuga da Zenigata!

A metà del decennio arrivano gli anime che ancora oggi sono amati anche dai giovanissimi. Mila e Shiro ha fatto innamorare tutti della pallavolo, Kiss Me Licia ha ispirato anche una serie tv live action tutta nostrana con Cristina D’Avena. Per gli adolescenti hanno segnato un’epoca Ken Il Guerriero e le Jem, He-Man e She-Ra.

Menzioni onorevoli: i cartoni dimenticati

Ora, noi abbiamo affrontato i titoli più famosi che siamo sicuri vi ricordate, ma ci sono così tanti cartoni animati che magari avete scordato! Vi lasciamo le sigle qua sotto, così magari vi rinfrescate la memoria!

Sampei

Gigi La Trottola

Il magico mondo di Gigì

L’incantevole Creamy

Ryu, il ragazzo delle caverne

Memole, dolce Memole

Iridella

Bia, la sfida della Magia

Magica Magica Emy

Lovely Sara

L’ape Magà