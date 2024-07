Retro Tv: i programmi dell’estate degli anni ’80 che hai dimenticato!

In estate viene sempre voglia di fare un tuffo, e noi di Gossip E TV abbiamo deciso di farvi fare un tuffo nel passato! Siete sicuri di ricordare proprio tutti i programmi televisivi degli anni 80? Oggi vogliamo riscoprire con voi delle chicche dell’estate di ben 40 anni fa, che forse non tutti si ricordano!

Ci sono dei programmi che hanno fatto la storia della televisione perché hanno avuto il potere di riunire milioni di italiani nei salotti di casa. Programmi che anche nelle torride estati, portavano divertimento e leggerezza! Anche i più giovani hanno sentito parlare dei Giochi Senza Frontiere, o del Festivalbar. Entrambi questi programmi avevano dei contendenti: il Festivalbar faceva la lotta con Un Disco Per L’Estate, mentre i Giochi Senza Frontiere, nati in Rai, ispirarono Bellezze Al Bagno che andava in onda su Fininvest, ancora non era neanche nata Mediaset! Ma non sono questi programmi di cui vogliamo parlarvi oggi, siamo certi che ve li ricordiate. In questa prima edizione di Retro Tv, andiamo a scoprire dei programmi che forse avevate dimenticato!

L’estate anni ’80: i programmi che hanno segnato un’epoca!

Caccia al Tesoro

Caccia al Tesoro è un programma Rai che andò in onda solo per due edizioni nel 1983 e 1984 ma che può essere considerato un lontano antenato di Pechino Express. Al timone, letteralmente, c’era lo storico conduttore e discjokey Jocelyn Habbat, che esplorava località esotiche a bordo di barche ed elicotteri, guidato dai concorrenti in studio con l’obiettivo di trovare un oggetto misterioso. I concorrenti dovevano risolvere enigmi e indovinelli per capire l’esatta posizione dell’oggetto, e allora mandavano Jocelyn alla ricerca del tesoro!

Che Piacere Averti Qui

Nonostante si conti una sola edizione, nel 1987, il varietà di Italia 1 scritto dalla Gialappa’s Band e condotto da Paolo Villaggio resta una piccola perla del panorama televisivo. Lo show si imponeva come una parodia di veri programmi di varietà, come il Fantastico di Pippo Baudo. Accanto a Paolo Villaggio c’era Patrizia Rossetti e ogni puntata contava un ospite comunque di spessore, come il grande attore Nino Manfredi. Stroncato dalla critica per la comicità di Villaggio e dei Trettré ritenuta troppo ripetitiva, ha comunque fatto parte dell’estate degli anni 80 per moltissimi telespettatori.

La Porta Magica

La Porta Magica è un programma super di nicchia, difficilissimo recuperare degli stralci, oltre a quelli custoditi dalle Teche Rai. Ambientato in un set dai toni fantastici e medievali e condotto da Giuditta Saltarini, era un contenitore di ospiti e momenti musicali.

Le estati ’80 dei ragazzi

Fresco Fresco

Fresco Fresco faceva parte di quei programmi che si chiamavano ”contenitori per ragazzi”, andato in onda dal 1981 al 1983 su Rai 1. Se tra voi c’è qualcuno che era adolescente in quegli anni forse ricorda più i cartoni che venivano mandati in onda, che i conduttori che poi sono diventati dei volti storici della televisione. Nel corso delle quattro edizioni, si sono fatti le ossa conduttori come Marco Columbro, Maria Teresa Ruta e Barbara D’Urso. Fresco Fresco ospitava momenti di gioco e rubriche dedicate al mondo dei giovani, ma è diventato famoso per essere stato il contenitore di molti cartoni animati come Heidi, Mazinga Z e Astro Boy e serie di culto come Angelica o gli sceneggiati tratti dai classici come Il Conte di Montecristo e D’Artagnan e I Tre Moschettieri.

Notte Horror

Quanti di voi si collegavano su Italia Uno in seconda serata, di nascosto dai genitori, per guardare i film horror? Di certo vi ricorderete di Zio Tibia, lo scheletro parlante che dalla sua cripta introduceva i film del terrore. A cavallo tra il 1989 e il 1990, Zio Tibia e Notte Horror hanno portato su https://www.youtube.com/watch?v=vSf24HD8cUwItalia Uno classici del cinema come Frankenstein e La Mummia ed episodi della serie di culto Ai Confini Della Realtà.