Rete 4, conduzioni: chi entra e chi va via, la griglia definitiva

Giochi fatti per il prime time della terza rete Mediaset: Berlinguer non ci sarà, a lei lo spazio lasciato vuota da Barbara Palombelli

Momento di profondo stravolgimento per Rai e Mediaset, con il ‘tele mercato’ che mai si è infiammato come quest’anno. Notizia dell’ultima ora, Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai per accordarsi con Mediaset. Sbarcherà su Rete Quattro ma, secondo quanto spiega il Corriere della Sera, non in prima serata come inizialmente ipotizzato bensì al posto lasciato libero da Barbara Palombelli a Stasera Italia. Dunque andrà in onda quotidianamente nella fascia dell’access prime time della terza rete del Biscione.

Una scelta che ha fatto fare un passo indietro a Nicola Porro. Prima infatti che si concretizzasse la trattativa tra la Berlinguer e Mediaset era stato designato lui per sostituire la Palombelli. Il giornalista, a settembre, tornerà invece in prime time con Quarta Repubblica. A proposito di prime time e Rete Quattro, definita la griglia della prossima stagione dove cambierà ben poco rispetto al 2022/2023.

lunedì Nicola Porro con Quarta Repubblica;

martedì Fuori dal coro con Mario Giordano;

mercoledì Controcorrente con Veronica Gentili;

giovedì Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio;

venerdì Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (la cronaca nera come unica eccezione alla politica);

domenica Zona bianca con Giuseppe Brindisi.

Chi sostituisce Bianca Berlinguer, Mauro Corona la segue a Mediaset

Tornando alla vicenda della Berlinguer, scontato che la giornalista porti con sé su Rete Quattro il suo ospite più iconico, vale a dire Mauro Corona. Ormai il ‘tandem’ è rodato dal punto di vista televisivo e funziona. Tra l’altro, nei giorni scorsi, quando ancora non era ufficiale la notizia dell’addio alla Rai della conduttrice, ormai ex, di Cartabianca, Corona ha rilasciato un’intervista in cui senza troppo girarci attorno invitava l’amica e collega ad andarsene dalla Tv di Stato, aggiungendo che lui l’avrebbe seguita ovunque. Pare proprio che Bianca abbia ascoltato il consiglio dello scrittore.

E chi pernderà il posto lasciato vacante dalla Berlinguer su Rai Tre? I dirigenti di Viale Mazzini hanno individuato in Monica Giandotti la figura su cui puntare. L’ex timoniera di Agorà sarà quindi piazzata al martedì sera con un talk tutto suo.