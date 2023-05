Report e altri programmi Rai: conferme, addii e ridimensionamenti

Riflettori puntati sulla nuova Rai del 2023-2024 targata Roberto Sergio. Il motivo è noto a tutti ormai: quest’anno più che mai la scelta dei presentatori sarà influenzata dal governo in carica, che con tutta probabilità cambierà quasi completamente volto alla tv pubblica. Ormai da settimane sono in corso i lavori per la definizione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva e, stando a quanto si apprende in queste ore, non sarebbero a rischio le trasmissioni di punta di informazione: tutte eccetto Che tempo che fa.

Qualche giorno fa è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del mancato rinnovo di Fabio Fazio che starebbe pensando di passare a Discovery oppure traslare la sua trasmissione sul canale Nove. Staremo a vedere cosa succederà ma sembra davvero improbabile che il conduttore decida di rimanere in Rai, nonostante stiano circolando voci circa la volontà della rete di offrire a Fazio un accordo al ribasso.

Altre novità sui palinsesti

Secondo quanto riportato dall’Ansa sembra che le voci sulla possibile chiusura di Report, programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, abbia creato fermento e apprensione in tutta l’opposizione. A riguardo il M5S ha recentemente presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza, temendo che vengano ridotte le puntate o il bilancio della trasmissione. In realtà pare il programma continui a rappresentare un importante patrimonio per la Rai che, secondo questo ragionamento, non avrebbe alcuna intenzione di chiuderlo.

Sempre secondo Ansa sembrano essere confermati per la prossima stagione televisiva anche la trasmissione di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più in onda la domenica pomeriggio, Porta a Porta e Cinque Minuti di Bruno Vespa e anche Presadiretta condotto da Riccardo Iacona. Chi invece potrebbe subire un ridimensionamento sarebbe Rebus, condotto da Corrado Augias e in onda tutte le domeniche su Rai 3. Per Agorà si vocifera circa un cambio di conduzione che potrebbe vedere protagoniste diverse personalità del mondo dell’informazione: da Manuela Moreno ad Annalisa Bruchi. Inoltre, secondo quanto riportato dalla Stampa è probabile che al posto di Serena Bortone, alla conduzione di Oggi è un altro giorno o di un programma diverso ma dal contenuto del tutto simile, andrà Roberta Capua.

Poche chance invece per Elisa Isoardi, fuori dai giochi da qualche anno, e anche per Massimo Giletti. Sempre secondo Ansa a Monica Maggioni dovrebbe andare la conduzione di un nuovo programma in seconda serata, mentre per quanto riguarda le new entry circolano i nomi di Pietrangelo Buttafuoco e Marcello Veneziani. Infine Luisella Costamagna potrebbe vedersi affidare la conduzione di una nuova trasmissione nel Daytime di Rai 2, come chiesto e a quanto pare ottenuto dal M5S.

Le battute di Timperi e Muccitelli

Anche a Unomattina in famiglia si è parlato di nomine Rai. Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi questa mattina si sono lasciati andare a qualche battutina. Durante il momento della trasmissione dedicato al gioco telefonico, i due conduttori hanno iniziato a esternare delle dichiarazioni ironiche sulle nuove nomine Rai, o per meglio dire “Poltrone“.

“Perché te la sei portata?”, ha chiesto la Muccitelli al collega. “Perché prima Monica durante la pubblicità mi ha detto: ‘Come ti alzi, la poltrona te la levano’. Allora io me la sono portata! E che, so’ fesso? Guarda che è mia!”, ha risposto Timperi. Nonostante le dichiarazioni ironiche del conduttore, pare che il destino televisivo di Timperi e della collega non siano in discussione al momento. Quello condotto dai due è un programma di punta della Rai ed è davvero difficile pensare che i vertici si vogliano liberare di due conduttori apprezzati dal pubblico come loro.