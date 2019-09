Replica Temptation Island Vip 2019: dove rivedere tutte le puntate

Dove rivedere le repliche di Temptation Island Vip 2019: canale e orario

Dove si possono rivedere tutte le puntate di Temptation Island Vip 2019? Se aveste voluto vedere il programma ma per svariati motivi non avete potuto farlo, sappiate che il reality guidato da Alessia Marcuzzi è disponibile in replica, il giorno dopo la messa in onda, su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Oppure, altra opzione, è quella di guardare la trasmissione su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Chi invece vuole provare le brezza della visione ‘classica’ televisiva può vedere le puntate andate in onda il lunedì sera il giorno seguente. Infatti lo show viene replicato il martedì sul canale La 5, alle ore 21.10.

Le sei coppie che partecipano a Temptation Island Vip 2019

Il reality di Canale 5, che è iniziato lunedì 9 settembre e andrà in onda fino al 14 ottobre (6 puntate, salvo cambiamenti), ha arruolato 6 coppie vip per la seconda edizione: la showgirl Nathalie Caldonazzo col fidanzato Andrea, la speaker radiofonica Anna Pettinelli col compagno Stefano, l’ex di Uomini e Donne Serena Enardu con il cantante Pago, la web star Er Faina con la dolce metà Sharon, l’attore Ciro Petrone con Federica, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Dove viene girato Temptation Island Vip 2019: la location del programma

Il villaggio di Temptation Island Vip è lo stesso di quello dell’edizione nip: l’Is Morus Relais in Sardegna. Si tratta di un resort lussuoso, dove soggiornare in tranquillità. Da anni la produzione del reality gira le riprese in questa magnifica struttura ricettiva. Nelle ultime due stagioni i produttori hanno inoltre deciso di fare delle modifiche importanti, per evitare gli errori del passato. Le stanze sono state rese più grandi e il villaggio delle fidanzate è stato situato più lontano da quello dei fidanzati (distano circa 1 km). Il motivo è presto detto: l’obbiettivo è quello di evitare le incursioni da ambo i lati, visto che nelle scorse edizioni nip non sono mancati casi simili. Si ricordano le fughe di Teresa e Salvatore, e quelle di Cristian e Tara.