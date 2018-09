Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la seconda puntata

Temptation Island Vip: ecco dove è possibile rivedere la replica della seconda puntata con Simona Ventura

Martedì 25 settembre 2018 è andata in onda, in prima serata su Canale Cinque, la seconda puntata di Temptation Island Vip con la conduzione di Simona Ventura. La replica della seconda puntata del programma delle tentazioni è già disponibile sul canale web tv Witty e su Video Mediaset ma non solo. Se si preferisce rivedere la puntata in televisione piuttosto che attraverso siti internet, sarà possibile guardarla su La5 venerdì 28 settembre alle ore 21.10. Possiamo anticipare che anche la seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di sorprese e una coppia ha anche affrontato il falò di confronto anticipato.

Cosa è successo nella seconda puntata di Temptation Island Vip

Durante la seconda puntata di Temptation Island Vip si è tenuto il falò di confronto anticipato tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, richiesto proprio dalla ragazza. Dopo aver rifiutato il primo falò, Bettarini accetta di affrontare il secondo. Nonostante la rabbia di Nicoletta i due decidono comunque di uscire insieme dal programma. Continua invece il flirt tra Valeria Marini e il single spagnolo Ivan. Patrick Baldassarri sembra ancora resistere alla tentazione di richiedere il falò di confronto anticipato alla sua Valeria. Sossio Aruta ormai pare essere sempre più vicino alla tentatrice Sara.

Terza puntata di Temptation Island Vip: vedremo il confronto tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati

Nella terza puntata di Temptation Island Vip vedremo, finalmente, il falò di confronto anticipato tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Confronto richiesto dal fidanzato dopo aver visto dei comportamenti della sua ragazza e un avvicinamento all’ex corteggiatore Nicolò Ferrari. Questi i motivi che hanno scatenato la rabbia di Giordano tanto da spingerlo a richiedere un falò di confronto anticipato alla sua Nilufar Addati. Come andrà a finire tra i due?