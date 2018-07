Replica Temptation Island 2018: dove rivedere la prima puntata con Filippo Bisciglia

Dove rivedere la prima puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La replica di lunedì 9 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla anche in tv, su La 5, martedì 10 luglio alle ore 21.10. Il programma resta il format più seguito dell’estate e dopo cinque anni i dati auditel lo confermano. Gran parte del merito va alle storie delle sei coppie protagoniste che hanno subito appassionato il pubblico.

Temptation Island replica su La5, Video Mediaset e Witty Tv

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island abbiamo fatto la conoscenza delle sei coppie di fidanzati. Ad attirare fin da subito l’attenzione è stato Oronzo Carinola, il fidanzato di Valentina. Il pugliese, sicuro dei sentimenti della fidanzata nei suoi confronti, ha cominciato a flirtare con le tentatrici, incurante dei sentimenti di Valentina. Quest’ultima, per vendetta, si è lasciata corteggiare per finta da un tentatore, condividendo addirittura una cena galante. Un appuntamento che ha mandato su tutte le furie Oronzo che, solo in quel momento, ha capito di essere davvero innamorato di Valentina. Oronzo ha così chiesto il falò finale di confronto dopo cinque giorni di permanenza nel resort in Sardegna. Ma l’esito non è stato dei migliori: Valentina ha lasciato Oronzo.

Temptation Island: è già crisi tra Ida e Riccardo del Trono Over

Non si sono ancora lasciati, ma stanno vivendo una forte crisi a Temptation Island Ida Pugliese e Riccardo Platani del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo sette mesi di relazione l’ex Dama e l’ex Cavaliere devono fare i conti con i problemi di gelosia. Che, tra tentatori e tentatrici, diventano più che mai grandi e profondi. Riccardo e Ida riusciranno ad uscire indenni da questo programma?