Replica Solo 2 con Marco Bocci: dove rivedere la terza puntata

Solo 2, dove vedere la terza puntata

È da poco andata in onda la terza e penultima puntata della seconda stagione di Solo – La serie, la fiction di Canale 5 che vede protagonista l’attore Marco Bocci. Manca solamente una settimana al gran finale di stagione che si prospetta ricco di colpi di scena. Nel frattempo se qualcuno non ha potuto vedere la terza puntata può farlo in qualsiasi momento. Attualmente non è prevista dal palinsesto alcuna replica in televisione del terzo appuntamento, ma è possibile rivedere la puntata online. Per farlo basta andare sul sito di Video Mediaset e cliccare sulla scheda della fiction Solo.

La scelta di Marco

Nella terza puntata di Solo 2 – La serie, Marco si trova costretto ad effettuare una scelta definitiva, soprattutto dopo aver saputo che Agata aspetta un bambino da lui. Don Antonio fa una proposta piuttosto importante a Marco che deve quindi prendere una decisione. Intanto i suoi superiori sono sempre più convinti che Marco si sia schierato definitivamente dalla parte dei Corona. Bruno, invece, è perennemente assetato di potere e ossessionato dall’idea di conquistare tutto il territorio.

La vita di Agata

Intanto Agata, dopo essere stata liberata, viene portata a casa da suo padre. La ragazza, però, vorrebbe una vita diversa, vorrebbe scappare via con Marco per poter crescere insieme il loro bambino. Cosa deciderà Marco? Riuscirà a riprendere in mano la sua vita? Bruno Corona lo lascerà vivere? Non ci resta che aspettare l’ultima puntata di Solo 2 – La serie.