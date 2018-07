Replica Temptation Island 2018: dove rivedere la seconda puntata

Temptation Island 2018 replica: dove rivedere la seconda puntata con ospite Gemma Galgani

Dove rivedere la seconda puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La replica di lunedì 16 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla anche in tv, su La 5, martedì 17 luglio alle ore 21.10. Il programma resta il format più seguito dell’estate e dopo cinque anni i dati auditel lo confermano. Gran parte del merito va alle storie delle sei coppie protagoniste che hanno subito appassionato il pubblico.

Temptation Island replica su La5, Video Mediaset e Witty Tv

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island c’è stato un nuovo chiarimento tra Oronzo e Valentina. Dopo un rifiuto iniziale, la ragazza ha deciso di tornare a casa con il fidanzato storico. Valentina ha perdonato Oronzo dopo dieci anni di fidanzamento. In Sardegna è poi sbarcata Gemma Galgani, la Dama del Trono Over di Uomini e Donne. La torinese è arrivata nel programma per consolare l’amica Ida Platano, sempre più ferita dal fidanzato Riccardo Guarnieri. Così come è devastata dal comportamento di Michael, la bionda Lara, pronta a vendicarsi dei due tradimenti passati.

Temptation Island: Valentina e Oronzo sono rimasti insieme

In difficoltà pure le altre due coppie: Andrea e Raffaela e Giada e Francesco. In particolare Andrea Celentano è sempre più vicino alla tentatrice Teresa: una situazione che sta facendo soffrire parecchio Raffaela.