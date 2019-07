Replica Riviera: dove rivedere la seconda puntata del 4 luglio

Riviera, dove vedere la replica della seconda puntata della fiction

Una seconda puntata quella di Riviera, in onda su Canale 5 il 4 luglio, ricca di colpi di scena. Georgina e la famiglia Clios si ritrovano ancora ad affrontare dei guai a seguito della morte di Constantine. C’è chi, però, non ha avuto la possibilità di seguire le vicende dei tre episodi di questa seconda serata, che ha lasciato un po’ tutti con il fiato sospeso. Ricordiamo che la protagonista, Georgina, sta indagando sulla misteriosa morte del marito Constantine, un ricco miliardario. Da questo momento in poi lei e figli dell’uomo iniziano ad affrontare momenti pericolosi e ricchi di mistero. Sono inquietanti le verità che, piano piano, stanno venendo a galla. Un po’ tutti appaiono come dei possibili sospettati, eppure la risoluzione del segreto sembra essere ancora lontana per la povera Georgina. Ma dove è possibile vedere la replica di questa seconda puntata?

Riviera su Canale 5, la seconda puntata il 4 luglio in prima serata

È possibile vedere la replica della seconda puntata, in onda il 4 luglio, in streaming sulla piattaforma di Mediaset Play. In qualunque momento, dopo la messa in onda su Canale 5, il pubblico può collegarsi al sito della Mediaset. Basta mettersi alla ricerca della fiction e, dopo averla trovata, è necessario cliccare sulla puntata che abbiamo intenzione di rivedere. Ed ecco che così si ha l’opportunità di rivedere i tre episodi di questa seconda puntata, in attesa dell’ultima in onda il prossimo giovedì 11 luglio. Ma non solo, gli utenti di Sky potranno vedere qualsiasi episodio collegandosi su SkyGo oppure su NOWTV. Queste sono le piattaforme da utilizzare per rivedere i misteri legati a Georgina e alla famiglia Clios.

Riviera, la serie con protagonista Julia Stiles internazionale su Canale 5

Una seconda puntata con nuove risposte, dopo la prima puntata. Lo scorso 26 giugno, su Canale 5, andavano in onda i primi tre episodi della stagione. I telespettatori hanno così potuto conoscere Georgina e la famiglia Clios, ritrovatosi improvvisamente ad affrontare un duro momento. La morte di Constantine non fa creare momenti inquietanti e fin troppi guai. Sin da subito, dimostrano di essere un po’ tutti sospettati di quanto accaduto.