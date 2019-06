Replica Riviera: dove rivedere la prima puntata del 26 maggio

Riviera, dove vedere la replica della prima puntata della fiction

La serie evento Riviera approda ufficialmente su Canale 5 durante la prima serata del 26 maggio. Doveva andare in onda lo scorso ottobre, ma la Mediaset ha scelto di cambiare la sua programmazione, preferendo questa estate. Finalmente è possibile seguire le vicende legate a Georgina e alla famiglia Clios sul piccolo schermo, ogni settimana. C’è chi, però, non ha avuto la possibilità di seguire questa prima puntata, ricca di colpi di scena. Il tutto prende inizio con la morte di Constantine. L’uomo, miliardario, perde la vita in modo misterioso. Georgina, la giovane moglie, si ritrova a indagare su quanto accaduto al marito, arrivando a scoprire verità davvero inaspettate e inquietanti. Al centro della scena troviamo anche l’ex moglie e i tre figli del defunto. Diversi sono i colpi di scena che regala già questa prima puntata. Ma dove rivedere i primi tre episodi della serie che vede protagonista l’attrice Julia Stiles nei panni di Georgina?

Riviera su Canale 5, la prima punta il 26 maggio in prima serata

La replica della nuova fiction su Canale 5 sarà possibile vederla in streaming su Mediaset Play. In qualunque momento, dopo le messa in onda della prima puntata, potrete collegarvi sul portale della Mediaset e mettervi alla ricerca della fiction. Dopo averla trovata, vi basterà cliccare sulla prima puntata e premere play. Ed ecco che potrete anche rivedere o vedere per la prima volta la puntata andata in onda il 26 giugno. Ancora tanti misteri da risolvere per la bella Georgina, che si ritrova ad affrontare la morte del marito. La giovane donna non sapeva neppure che Constantine si trovava sulla barca al momento dell’esplosione e subito dopo è costretta a trovare gli indizi giusti per risolvere l’importante enigma: chi ha voluto uccidere suo marito?

Riviera, la serie di grande successo internazionale approda su Canale 5

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda in prima serata su Canale 5 il 26 giugno. Dopo la messa in onda, sarà possibile vedere la replica in qualsiasi momento su cellulare, pc, tablet e smart-tv. Grande è il successo ottenuto dalla fiction in diversi Paesi. I misteri da risolvere e i segreti legati alla vita e agli affari di Constantine hanno appassionato tantissimi telespettatori. E i colpi di scena continuano anche nella seconda puntata, in onda il prossimo 4 luglio.