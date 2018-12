Replica Piccole donne prima puntata mercoledì 26 dicembre

Piccole donne, la prima puntata di mercoledì 26 dicembre

Piccole donne è andato in onda su Canale 5 e magari qualcuno di voi pur essendo appassionato al romanzo di Maria Louisa Alcott non ha potuto vederlo perché impegnato con festività natalizie, appuntamenti dell’ultima ora e chi più ne ha più ne metta. Niente paura: per fortuna rivedere Piccole donne non è difficile e anzi potrete godervelo in perfetta tranquillità senza fare mille cose contemporaneamente e rinunciare ai dettagli. Sì, perché è proprio il dettaglio che rende bella la serie TV andata già in onda su Sky e il 26 dicembre su Canale 5.

Piccole donne, la mini serie TV in due episodi è un appuntamento imperdibile

Vi ricordiamo che il cast di Piccole donne è un cast d’eccezione: pensate ad Angela Lansbury, conosciuta per la sua interpretazione nella serie La signora in giallo; a Michael Gambon, interprete di Silente nella saga di Harry Potter; a Emily Watson, candidata all’Oscar per Le Onde del destino; infine a Jonah Hauer – King, più noto per La Casa di Howard. Tantissimi insomma gli attori noti e altrettanto bella la storia che è stata divisa in due episodi: il primo è andato in onda mercoledì 26 dicembre mentre il secondo andrà in onda domani 27 dicembre (tutte le anticipazioni le trovate qui, e vi conviene leggerle attentamente). Ma veniamo al dunque.

Replica Piccole donne, come e dove rivedere la prima puntata del 26 dicembre

Se volete vedere la replica di Piccole donne non potrete farlo usando il vostro amato televisore ma dovrete prendere il Pc e ricorrere all’utilissimo Mediaset on demand; si tratta di un servizio conosciutissimo che vi permette di recuperare tutto ciò che è andato in onda su Canale 5 e più in generale su tutti i canali Mediaset senza pagare nulla. Sì, avete letto bene: è tutto gratis e pronto per essere visto in pochissimi click! La prima puntata di Piccole donne è importantissima per capire i risvolti in parte inaspettati della seconda, quindi se avete un po’ di tempo affrettatevi a recuperarne la replica! Buona visione!