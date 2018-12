Piccole donne, anticipazioni e trama seconda puntata 27 dicembre

Anticipazioni Piccole donne seconda parte: cosa andrà in onda il 27 dicembre su Canale 5

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulla seconda puntata del 27 dicembre di Piccole donne. Dopo la messa in onda su Sky la mini serie TV è stata trasmessa su Canale 5 e avrà senz’altro appassionato i fan delle serie di Louisa May Alcott. Nella prima puntata abbiamo visto la famiglia March scossa dalla Guerra Civile in pieno Natale. Il patriarca è dovuto partire per il fronte e sua moglie Marmee si è trovata da sola a crescere quattro figlie. Piccole donne dal cuore grande, le ragazze hanno iniziato ad aiutare i più bisognosi, gli Hummel soprattutto, e a dimostrare solidarietà incondizionata verso chiunque. Della famiglia Jo è la scrittrice di romanzi: ricorderete tutti che Amy le ha bruciato il suo ultimo lavoro perché gelosa del fatto che solo lei era stata invitata dai vicini a teatro.

Riassunto trama seconda puntata Piccole donne: tutte le anticipazioni sul 27 dicembre

Jo è la protagonista di tutta la serie perché sarà lei – come ricorderete senza dubbio – a prendere le redini della famiglia quando Marmee raggiungerà Washington dopo aver saputo delle condizioni di salute del suo compagno. Inizia da qui la seconda puntata di Piccole donne. Il 27 dicembre infatti la puntata si aprirà con un salto temporale di un anno: Meg ha avuto dei gemelli e tutta la famiglia si mostrerà felicissima per la notizia. Fino a quando però non scoprirà che Beth è in cattive condizioni di salute. Sarà anche un lungo viaggio a fare da protagonista in questa seconda e ultima puntata: la zia Carrol infatti vorrà che una delle ragazze accompagni sua figlia in viaggio per tutta l’Europa; invece di scegliere Jo, il grande spirito selvaggio e appassionato che muoverà gran parte delle vicende della serie TV, proporrà tutto invece alla più tranquilla Amy.

Piccole donne seconda puntata: un appuntamento televisivo da non perdere

Piccole donne è un romanzo bellissimo che questa serie TV ha saputo rendere molto bene, anche se non possiamo che consigliarvene pure la lettura casomai non aveste mai letto il libro della Alcott. Le anticipazioni sulla seconda puntata del 27 dicembre dicono pochissimo rispetto a quanto accade realmente nel libro, quindi vi conviene non solo recuperare la replica del primo episodio per vedere almeno sommariamente gli avvenimenti principali ma anche fare attenzione durante la messa in onda su Canale 5. Questa serie TV, come il libro del resto, si nutre di dettagli! Buona visione!