Replica Pechino Express: dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre

Pechino Express, replica quinta puntata: cos’è successo in Tanzania

Se volete vedere la replica della quinta puntata di Pechino Express andata in onda il 18 ottobre potrete farlo quando e come volete grazie ai tanti strumenti che ormai Rai offre da anni. Prima di vedere quali sono permetteteci però di farvi un breve riassunto di quanto è successo in Tanzania nella scorsa puntata: sono stati eliminati i Promessi Sposi per la gioia di Paola Caruso, che infatti ha esultato dopo aver appreso la notizia, e sono entrati in gara gli Alieni, una coppia molto simpatica che però potrebbe scontare il fatto di non essere adeguatamente preparata rispetto agli altri.

Tutte le anticipazioni sul viaggio in Tanzania delle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulla sesta puntata le trovate qui: il viaggio in Tanzania iniziato nella puntata precedente continua attraverso mete selvagge ma non nemiche. I concorrenti saranno messi a dura prova da tutti gli ostacoli che un viaggio del genere comporta: per l’ennesima volta ad esempio nel filmato di fine trasmissione si vedono le Signore della TV piangere e Paola Caruso lamentarsi dei tanti dolori che sta avendo viaggiando seduta sul retro di un veicolo. Il solito divertente trash misto a intrattenimento e divulgazione che rende Pechino Express un programma più unico che raro. Ma veniamo al dunque: come si può rivedere la quinta puntata del 18 ottobre?

Come rivedere la replica della quinta puntata di Pechino Express

Purtroppo non ci sono canali televisivi per la replica. Ci sono tuttavia non solo il sito Web di Rai.it ma anche l’app Rai: vi basterà accedere per poter vedere tutto ciò che vi siete persi nel corso del tempo. Non aspettate troppo però per Pechino Express perché le coppie stanno finendo e pian piano si stanno avvicinando al traguardo. Chi resterà in gioco? Quali altre perle ci regaleranno? Ci saranno altri scoppiati? Nessuno sa nulla, ma giovedì è arrivato e senza dubbi lo sapremo. Fate in fretta a recuperare la replica!