Anticipazioni Pechino Express sesta puntata 25 ottobre: eliminati e news sul viaggio

Pechino Express sesta puntata, anticipazioni sul 25 ottobre

Eccoci arrivati alle nuove anticipazioni su Pechino Express, questa volta sulla sesta puntata del 25 ottobre. Al solito, quello che accadrà nella prossima tappa del viaggio in Africa, precisamente in Tanzania, ci viene svelato dal filmato mandato in onda alla fine della puntata precedente. Sarà una tappa difficilissima, un viaggio selvaggio che metterà a dura prova la sensibilità dei concorrenti e che vedrà, a quanto pare, le Signore della TV in forte difficoltà. Niente che ci spaventi, a dire il vero, visto che le due sono affiatatissime e non sarà di certo una tappa di Pechino Express a metterle KO. Ma continuiamo con le anticipazioni sulla sesta puntata.

Chi sono gli eliminati della sesta puntata di Pechino Express?

Dal filmato si apprende che sarà una corsa non priva di colpi di scena: si vedono le Signore della TV in lacrime, Paola Caruso buttata su di un veicolo a lamentarsi continuamente di alcuni dolori e molto altro ancora. Nulla si dice invece sui possibili eliminati del 25 ottobre: il 18 hanno vinto i Ridanciani che hanno salvato le Signore della TV. Tutti invece hanno deciso di votare contro i Promessi Sposi che infatti sono stati eliminati definitivamente dalla gara (dopo aver avuto qualche problemino nelle puntate precedenti). Cosa sarà invece dei concorrenti nella prossima tappa? Che gli Alieni, la nuova coppia di oggi, siano quelli destinati a uscire prima perché meno allenati rispetto agli altri? Tutto potrebbe essere e bisognerà aspettare il prossimo giovedì per scoprirlo.

Pechino Express 2018 news, Ridanciani e Signore della TV conquistano il Web

Sarebbe un peccato se uscisse una coppia tra i Ridanciani e le Signore della TV. Entrambe infatti sono coppie che ci stanno regalando momenti divertentissimi e che in alcuni casi toccano delle vette di trash assurde. Si può dire senza dubbio che sono loro lo spirito del programma. Così come si può dire senza altrettanti dubbi che sono una vera e propria rivelazione, soprattutto Maria Teresa Ruta che non è solo simpaticissima ma anche umile, generosa e altruista. Una bellissima concorrente che speriamo di rivedere presto in altre trasmissioni. Non ci resta che attendere la sesta puntata del 25 ottobre per scoprire se i nostri preferiti, soprattutto lei, saranno salvi!