Replica Pechino Express: dove rivedere la quarta puntata

Quarta puntata Pechino Express, dove vedere la replica dopo la messa in onda su Rai Due

Sappiamo cosa volete. Siete degli appassionati del programma e la replica di Pechino Express non potete assolutamente perdervela perché magari non siete stati a casa e avete bisogno di recuperare quanto avete perso. Il reality di RaiDue – come ben sapete – può essere rivisto da chi ha perso la puntata, e la cosa bella è che Rai ha pensato di rendere la visione illimitata. Di cosa stiamo parlando? Ve lo diciamo subito. Ma prima permettetevi di ricordarci cos’è successo brevemente nella quarta puntata del programma: le squadre di Costantino Della Gherardesca hanno dovuto fare il possibile per arrivare alla meta finale superando tutti gli ostacoli della Tanzania e ammirando posti bellissimi e popolazioni accoglienti. Un bellissimo programma insomma ci ha portato in posti altrettanto belli.

Cos’è successo nella quarta puntata di Pechino Express

Peccato che per ogni cosa bella ci siano anche cose meno gradevoli: in questa puntata infatti rischiavano di essere eliminati i Promessi Sposi. Siamo convinti che abbiano fatto del loro meglio, come la gran parte dei concorrenti di quest’edizione del resto, ed è stato bello che siano rimasti. Ricordiamo tuttavia che qualcuno prima o poi dovrà uscire. La quarta puntata di Pechino Express si è scontrata con una concorrenza non agguerritissima ma neanche debole: ricordiamo infatti che nella stessa serata è andato in onda X Factor, che anche in quest’edizione sembra andare molto bene in quanto ad ascolti. Pechino Express invece non regala grosse sorprese. Ma questa replica? Pechino Express dove può essere rivisto?

Replica Pechino Express: ecco dove rivedere la quarta puntata

Semplicissimo: non dovrete far altro che andare su RaiPlay.it e rivedere lì la puntata. Se invece avete uno smartphone non dovrete far altro che scaricare l’app Rai Play e rivedere il viaggio dei vostri concorrenti preferiti ovunque. Tutto è gratuito e potete guardare la puntata quante volte vorrete. Vi sbagliate invece se pensate che la quarta puntata possa essere rivista in TV: purtroppo Rai non ha previsto una fascia oraria di trasmissione della replica di Pechino Express. Ad ogni modo buona visione! Ne vedrete sicuramente delle belle! E lo stesso vale per la quinta puntata!