Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: una grande sorpresa per il gruppo

Pechino Express quinta puntata, le anticipazioni sul nuovo appuntamento TV

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express vengono direttamente dal filmato mandato in onda alla fine della quarta che – come avrete senz’altro visto – ha visto la coppia dei Promessi Sposi salvarsi per un pelo. Un brutto momento per tutte le coppie che tuttavia si giustifica col fatto che qualcuno prima o poi dovrà essere eliminato. La puntata è stata ricca di imprevisti, di bei momenti e di siparietti trash assolutamente da rivedere: pensate soltanto ai continui scleri di Paola Caruso oppure alle reazioni esageratissime e divertentissime di Maria Teresa Ruta. Con tutti questi ingredienti insomma la quinta puntata non può che essere attesissima da voi e da noi che stiamo seguendo Pechino Express puntata dopo puntata. Ma veniamo alle anticipazioni.

Cosa succederà nella prossima puntata? Tutte le anticipazioni

Come avrete visto, i concorrenti hanno lasciato il Marocco per la Tanzania e qui hanno imparato a conoscere le popolazioni indigene e le loro abitudini. La puntata ha avuto come protagoniste assolute le coppie delle Signore della TV e dei Ridanciani. Poco spazio invece è stato dato ai Surfisti che, in vantaggio rispetto agli altri, hanno fatto parte del viaggio in aereo. Una vacanza a tutti gli effetti insomma. Qui trovate la replica. La prossima puntata vedrà le varie coppie gareggiare sicuramente per qualcosa di più serio: è quasi sicuro infatti che nella quinta puntata ci sarà un’eliminazione. Nel filmato finale della puntata si sente parlare inoltre di “sorpresa”: di cosa si tratta esattamente? Costantino Della Gherardesca non ha svelato molto, ma dovrebbe trattarsi di qualcosa di divertente.

Maria Teresa Ruta rivelazione del programma, un cast ben scelto

Pechino Express si conferma un prodotto ben confezionato, riuscito sotto tutti i punti di vista e in grado di mostrare i diversi lati caratteriali dei personaggi televisivi che conosciamo. Pensate alla Ruta ad esempio: avreste mai immaginato che si sarebbe comportata così e che si sarebbe rivelata un personaggione? La sua risata è contagiosa, molto più di quella di Paola Caruso; la sua bontà è qualcosa di raro nei reality, nei talent e in genere nei programmi televisivi. Dopo quest’esperienza è possibile che la contattino per qualche altro reality: è forse la rivelazione di Pechino Express. Pronti per la quinta puntata?