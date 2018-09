Replica Pechino Express: dove rivedere la seconda puntata

Pechino Express: ecco dove sarà possibile guardare la replica della seconda puntata

La seconda puntata del reality adventure Pechino Express è andata in onda su Rai Due giovedì 27 settembre. Un viaggio incredibile quello che i viaggiatori di Pechino Express dovranno affrontare in questa nuova edizione del programma. Costantino Della Gherardesca è al comando del viaggio in Africa. I viaggiatori sono partiti dal Marocco e qui, senza soldi, dovranno superare varie prove per poter accedere alla tappa successiva del viaggio. Per spostarsi, i viaggiatori, dovranno richiedere passaggi gratis e, per dormire, posti letto agli abitanti delle città. Ma per chi si fosse perso la seconda puntata di Pechino Express niente paura! La puntata è disponibile dopo la messa in onda su Rai Replay e si potrà vedere in qualsiasi momento.

Pechino Express: il reality adventure di Rai Due è sempre più amato dal pubblico

Pechino Express è sempre più apprezzato dal pubblico a casa. A dimostrarlo, oltre i dati degli ascolti, sono sicuramente i social network. In particolare Twitter, dove i tanti fan del reality adventure condotto da Costantino Della Gherardesca raccontano la puntata. Ricordiamo che i viaggiatori di Pechino Express sono tutti molto conosciuti al pubblico italiano perché personaggi del mondo dello spettacolo per cui anche molto amati. Ma chi, fra tutte le coppie, riuscirà a vincere il reality adventure di Rai Due? Intanto vediamo cosa è successo durante la seconda puntata di Pechino Express.

Pechino Express: cosa è successo nella seconda puntata

Durante la seconda puntata di Pechino Express, i viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco. Midelt è anche conosciuta come la capitale delle mele. In questa puntata, le coppie del reality adventure di Rai Due hanno percorso ben 491 km arrivando fino al Deserto del Sahara. La coppia de I Mattutini sceglie I Ridanciani e Gli Scoppiati per viaggiare in simbiosi, la novità di quest’edizione. I viaggiatori, nella seconda puntata, devono imparare a indossare il turbante, regalo del conduttore Costantino Della Gherardesca e solo se indossato bene potranno partire con la prima passione dove prepareranno il pane berbero.