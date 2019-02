Replica Non mentire: dove rivedere la seconda puntata della fiction

Dove rivedere la replica della seconda puntata di Non mentire

Continua ad andare in onda con successo su Canale 5 la nuova fiction Non mentire, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Dove rivedere la replica della seconda puntata della serie? Al momento solo su Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, la fiction è liberamente ispirata a Liar, telefilm inglese tramesso in Italia da Nove. Non mentire è diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed è stata girata tra Roma e Torino.

Seconda puntata Non mentire: Laura indaga su Andrea

Nella seconda puntata di Non mentire Laura si reca a Roma per indagare sul passato di Andrea. Nella Capitale l’insegnante fa la conoscenza della suocera del chirurgo e di Carola, un’amica della moglie defunta. Proprio la donna -che lavora come cuoca in un ristorante – fa un’importante confessione sul dottore. Che nel frattempo ha un incontro-scontro con Vanessa, la detective che cerca di aiutare Laura nonostante il divieto dei suoi superiori.

Non mentire: Caterina non dimentica Tommaso

Intanto Luca, il figlio di Andrea Molinari, ha dei problemi con la sua fidanzatina – Malika – che viene da una famiglia tradizionalista e conservatrice. Caterina, invece, non riesce a dimenticare l’ex cognato Tommaso, con il quale ha tradito il marito.