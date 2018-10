Replica Non dirlo al mio capo 3: dove rivedere l’ultima puntata

Non dirlo al mio capo 2, dove rivedere l’ultima puntata: canale e orario

Anche la seconda stagione di Non dirlo al mio capo è terminata. Chi avesse perso l’ultimo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada avrà due modi per recuperare la puntata. Sicuramente sarà possibile trovare l’ultimo episodio, nonché tutte le puntate della prima e della seconda stagione, su Rai Play. Mentre coloro che preferiscono il piccolo schermo domenica 21 ottobre in prima serata su Rai Premium, oppure mercoledì 24 ottobre dalle 23.20 (sempre su Rai Premium). Sono molte le possibilità che i telespettatori hanno per rivedere la sesta nonché ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2.

Non dirlo al mio capo 2: breve riassunto ultima puntata

Il promo della sesta puntata anticipava la morte di Nina. Ad essere accusato dell’omicidio della donna è l’avvocato Enrico Vinci, il suo ex marito. Lisa (Vanessa Incontrada) ha fatto di tutto per cercare di difendere il suo capo. Enrico è davvero colpevole? Ha ucciso lui Nina? Certo tutti gli indizi sono contro di lui, compreso il movente. L’uomo, infatti, aveva scoperto che l’ex moglie lo tradiva con il suo migliore amico Diego. Nel frattempo, per aiutare l’avvocato Vinci, Lisa ha deciso di non partire più per Barcellona con Diego. Tra Perla e Rocco le cose sembrano andare meglio, è definitivamente rinato l’amore? Anche Lia e Romeo sembrano essersi riavvicinati, si sono chiariti? Romeo tornerà da Lia?

Non dirlo al mio capo 2: le repliche prima della terza stagione

Amori che vanno e amori che rinascono. Accuse e difese. L’ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2 è stata ricca di colpi di scena, che hanno portato grandi cambiamenti nelle vite dei protagonisti. Prima di sapere se ci sarà o meno una terza stagione, chi avesse perso l’ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2 potrà rivederla in qualsiasi su Rai Play, oppure su Rai Premium domenica 21 ottobre o mercoledì 24 ottobre.