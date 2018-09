Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la terza puntata

Dove rivedere la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2: canale e orario

La seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, sta spopolando su Rai Uno. Ma dove rivedere, puntata dopo puntata, le avventure di Lisa, Enrico, Nina e tutto lo studio Vinci? Su Rai Premium, canale Rai interamente dedicato alle fiction Rai. Le repliche di Non dirlo al mio capo 2 vanno in onda ogni sabato sera su Rai Premium, alle 21.20 circa. Dunque, la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2 – quella in onda su Rai Uno giovedì 27 settembre – verrà replicata su Rai Premium sabato 29 settembre. Inoltre, gli episodi della serie si possono seguire anche su Rai Replay, in qualsiasi momento della giornata.

Cosa è successo nella terza puntata di Non dirlo al mio capo 2

La terza puntata di Non dirlo al mio capo 2 – con gli episodi 5 e 6 – è stata dominata dall’arrivo di Diego Venturi, un avvocato spagnolo interpretato da Iago Garcia. L’uomo è uno dei migliori amici di Enrico ma ha avuto una relazione con Nina. Quest’ultimo cerca di evitarlo perché vuole riconquistare il marito, con il quale ha avuto una notte di passione. Diego cerca così di corteggiare Lisa, con la quale esce per un appuntamento galante. Intanto la Marcelli ha problemi con i figli, che non riesce a seguire come dovrebbe tanto da rischiare di perderne la custodia.

Cresce l’intesa tra i giovani Cassandra e Massimo

Nello studio Vinci, Cassandra e Massimo continuano a lavorare fianco a fianco e il ragazzo aiuta la collega con un problema sentimentale. Perla, invece, non riesce a trovare un uomo per voltare pagina.