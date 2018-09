Diego Ventura di Non dirlo al mio capo, l’attore Iago Garcia: “Sarà un casino”

Non dirlo al mio capo 2, Iago Garcia è l’attore di Diego Ventura: le anticipazioni

Iago Garcia è tornato in tv. Dopo Il Segreto (era Olmo Mesia), Una Vita (era Don Justo Nunez) e la vittoria a Ballando con le Stelle nel 2016, in coppia con Samantha Togni, l’attore spagnolo è ora protagonista di Non dirlo al mio capo. Nella seconda stagione della fortunata fiction Rai con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, Iago indossa i panni di Diego Ventura, un vecchio amico di Enrico. Un personaggio che, come anticipato da Garcia, porterà parecchio scompiglio. Non solo all’avvocato Vinci ma a tutti i protagonisti della serie. “Diego è un personaggio che crea casino. Si innamora di chi non deve, porta scompiglio in tutti i personaggi“, ha dichiarato l’interprete a Eleonora Daniele, che lo ha intervistato a Storie Italiane. Qui Iago ha parlato pure della sua fidanzata, che è italiana. Questo ha spinto Garcia a lasciare la Spagna e a trasferirsi in Italia, dove ha subito trovato lavoro tra tv e teatro.

Chi è la fidanzata di Iago Garcia? Eleonora Puglia

Eleonora Puglia è una ballerina e attrice di 23 anni, ancora poco conosciuta al grande pubblico. Ha incontrato Iago Garcia ad un provino e tra i due è stato subito colpo di fulmine. La coppia si frequenta ormai da tempo e convive a Roma. Il matrimonio, però, non è nei progetti imminenti dei due. “Per il momento stiamo bene così, abitiamo insieme da tre anni. Non abbiamo bisogno di alcun contratto”, ha spiegato Iago sempre a Storie Italiane. Lo spagnolo e la fidanzata hanno condiviso il set di Non dirlo al mio capo: nella seconda stagione Eleonora ha un piccolo cameo.

Non dirlo al mio capo: Vanessa Incontrada parla di Diego

Tornando al nuovo personaggio di Diego Ventura, Vanessa Incontrada ha anticipato al settimanale Nuovo: “Mentre Enrico si trova a dover fare i conti con la moglie, nella vita di Lisa entra Diego, che ha avuto una storia con la consorte di Enrico. Davvero un bell’intreccio…”.