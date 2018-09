Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la seconda puntata

Dove rivedere la seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2: canale e orario

La seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, è ormai iniziata da qualche settimana su Rai Uno. Ma dove rivedere, puntata dopo puntata, le avventure di Lisa e Enrico e tutto lo studio Vinci? Su Rai Premium, canale Rai interamente dedicato alle fiction Rai. Le repliche di Non dirlo al mio capo 2 vanno in onda ogni sabato sera su Rai Premium, alle 21.20 circa. Dunque, la seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2 – quella in onda su Rai Uno giovedì 20 settembre – verrà replicata su Rai Premium sabato 22 settembre. Inoltre, gli episodi della serie si possono seguire anche su Rai Replay, in qualsiasi momento della giornata.

Cosa è successo nella seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2

Nella seconda puntata di Non dirlo al mio capo 2 si acuisce lo scontro tra Nina e Lisa. L’ex moglie di Enrico ha scoperto della tresca tra l’ex marito e la sua assistente. La donna – interpretata da Sara Zanier – fa quindi il possibile per riprendersi l’uomo. I due non sono di fatto divorziati: Nina non ha ancora firmato le carte della separazione. La donna dice però il contrario a Lisa, che pensa di non avere più chance con il suo capo nonostante i consigli di Perla. E a quanto pare è così visto che Nina e Enrico si riavvicinano.

Non dirlo al mio capo 2: spunta la new entry Diego

Intanto a Napoli arriva un nuovo personaggio, Diego Venturi, interpretato dall’attore spagnolo Iago Garcia. L’uomo aiuta Lisa in un momento di sconforto: la Marcelli pensa di parlare ad uno sconosciuto e si confida riguardo la situazione con Enrico. Solo in un secondo momento Lisa viene a scoprire che Diego è un amico di vecchia data di Vinci.