Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la quinta puntata

Dove rivedere la quinta e penultima puntata di Non dirlo al mio capo 2: canale e orario

Dove rivedere la quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale? Ogni puntata del giovedì va in replica su Rai Premium, il canale interamente dedicato alle fiction della Rai. Ma attenzione: da questa settimana non vanno in onda più di sabato bensì di domenica. Quindi la quinta e penultima puntata di Non dirlo al mio capo 2 – quella andata in onda su Rai Uno giovedì 11 ottobre – verrà replicata su Rai Premium domenica 14 ottobre. Ma c’è una replica pure mercoledì 17 ottobre, sempre su Rai Premium, in seconda serata, alle 23.30. Inoltre, gli episodi della serie si possono seguire anche su Rai Replay, in qualsiasi momento della giornata.

Cosa è successo nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2

Nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2 si intensifica la relazione tra Lisa e Diego. Lo spagnolo prima lascia la collega poi capisce di amarla e le fa una proposta allettante: diventare sua socia nello studio legale che sta per aprire a Barcellona. Diego prepara un biglietto aereo per lei ma pure per i suoi due figli e la sorellastra Aurora. Enrico intanto lascia Nina: ha capito che non la ama più e che prova un sentimento più forte per Lisa. Ma, complice la presenza di Diego, non riesce a dichiararsi alla sua assistente.

Lisa in Spagna con Diego: Cassandra e Massimo insieme

Intanto Cassandra e Massimo hanno capito di piacersi sul serio e finiscono a letto insieme. Ma il ragazzo fa pure due scioccanti scoperte: una riguarda la verità sull’incidente dei suoi genitori, l’altra della tresca tra Nina e Diego.