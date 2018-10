Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: Enrico e Lisa, è ancora amore

Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni sesta puntata

La fiction di Rai Uno è arrivata a metà percorso. Si è conclusa la quinta delle dieci puntata di Non dirlo al mio capo 2 e la curiosità di sapere cosa succederà nei prossimi episodi da parte dei telespettatori è grande. Lino Guanciale e Vanessa Incontrada hanno saputo conquistare anche in questa seconda stagione il cuore del pubblico di Rai uno. I casi seguiti dallo studio di avvocati più importate di Napoli sono quasi secondari, perché le vite private dei protagonisti sono talmente ricche di colpi di scena che i fan della serie vogliono sapere soprattutto come si evolveranno le storie d’amore dei singoli personaggi. Il terribile avvocato Vinci tornerà tra le braccia della sua ex moglie o l’amore per Lisa avrà la meglio? La giovane Lia riuscirà a riconquistare Romeo?

Non dirlo al mio capo 2: Enrico è nei guai

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della sesta puntata, Fantasmi e miraggi, Massimo (Gianmarco Saurino) farà una scoperta che metterà in crisi il suo rapporto lavorativo con l’avvocato Vinci. Proprio lo studio di Enrico difese il conducente dell’auto che uccise i suoi genitori. Il giovane avvocato deciderà di affrontare il suo capo, come andrà a finire? Nel frattempo Cassandra (Aurora Ruffino) rischierà di essere accusata di spaccio. Massimo e gli altri avvocati dello studio faranno di tutto per aiutare la ragazza a tirarsi fuori dai guai. Nel secondo episodio, Io ti credo, Enrico verrà accusato. Cos’è successo? Le accuse sono vere o si riveleranno infondate? Ad aiutarlo ci sarà Lisa, che dedicherà tutto il suo tempo alla causa. Tra i due l’amore è davvero finito?

Non dirlo al mio capo 2: quando andrà in onda la sesta puntata?

Mancano quattro puntate alla conclusione di Non dirlo al mio capo 2, ma rivedremo molti dei protagonisti in altre serie televisive. Sicuramente Lino Guanciale, ormai volto di Rai Uno, vestirà per la seconda volta i panni di Claudio Conforti ne L’Allieva 2 e di Cagliostro ne La porta rossa 2, mentre Aurora Ruffino sarà nel cast de I Medici 2. Non avremo nostalgia degli attori di Non dirlo al mio capo 2, la cui sesta puntata andrà in onda giovedì 18 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.