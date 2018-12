Replica Nero a metà: dove rivedere l’ultima puntata

Nero a metà, dove e quando rivedere la sesta puntata: canale e orario

La serie televisiva con Claudio Amendola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico televisivo. Gli ascolti molto alti hanno dimostrato che da casa il personaggio di Carlo Guerrieri è stato apprezzato. Il nuovo protagonista proposto dalla Rai è stato amato dai telespettatori fin dalla prima puntata. Non tutti però sono riusciti a seguire tutte le puntate. Avete perso l’ultima puntata di Nero a metà e volete sapere com’è andata a finire? Chi ha ucciso Bosca? Cosa si nasconde nel passato di Carlo Guerrieri che la figlia Alba non conosce? Sicuramente sarà possibile vedere la replica di Nero a metà in qualsiasi momento su Rai Play sul pc o attraverso la Smart Tv. Non è prevista alcuna replica su Rai Premium. Non per tutte le serie televisive la Rai propone la replica su uno dei suoi canali.

Nero a metà: l’ultima puntata ricca di colpi di scena

Un’ultima puntata ricca di colpi di scena che ha tenuto i telespettatori con fiato sospeso per più di due ore. Finalmente si è scoperto il colpevole, una rivelazione che ha stupito il pubblico televisivo. Si è arrivati alla soluzione del caso grazie alle indagini minuziose che hanno svelato il colpevole dell’omicidio Bosca. Chi si nasconde dietro quel caso? Un’ultima puntata che ha visto anche Alba Guerrieri in grave pericolo. La ragazza ha rischiato molto, ma il padre ha fatto di tutto per cercare di salvarla. Ci sarà riuscito?

Nero a metà: ci sarà la seconda stagione?

Non sveliamo nulla di più a coloro che non sono riusciti a vedere l’ultima puntata. La replica della sesta puntata di Nero a metà potrà essere vista in qualunque momento su Rai Play. Non ci sono ancora notizie certe per quel che riguarda la seconda stagione.