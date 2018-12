Nero a metà 2: le novità sulla seconda stagione

Nero a metà 2: si farà la seconda stagione? Tutte le novità

Non si può negare il successo di Nero a metà. Dati alla mano, la fiction di Rai Uno con Claudio Amendola ha ottenuto un ottimo successo da parte del pubblico televisivo. Ascolti superiori al 20% di share per ognuna delle sei puntate trasmesse il lunedì in prima serata, con una piccola eccezione il giovedì per la quinta puntata. Carlo Guerrieri è il protagonista della serie televisiva, un ispettore impegnato a risolvere casi molto difficili con l’aiuto della sua squadra e in parte anche della figlia Alba, giovane medico legale che contribuisce a dare delucidazioni alla Polizia. Se ci sarà o meno la seconda stagione, però, al momento non sappiamo nulla. Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei vertici Rai. Non possiamo dire, al momento, se si farà la seconda serie.

Nero a metà 2: cosa vogliono i telespettatori?

Il finale aperto e gli ottimi ascolti fanno ben sperare i fan che si sono affezionati ai protagonisti di Nero a metà. Claudio Amendola, che nella serie è Carlo Guerrieri, ha dichiarato in alcune interviste che vorrebbe continuare a lavorare al progetto. A differenza di altre fiction, come L’allieva, il pubblico di Twitter non chiede a gran voce una seconda stagione. Su Facebook, invece, i telespettatori che hanno amato la serie sperano vivamente in una continuazione, sottolineando che sia un peccato che si sia già conclusa. Come per molte altre serie tv legate alla trama di un giallo, Nero a metà si presta ad andare avanti. Gli autori potranno valutare nuovi casi per l’ispettore Guerrieri e potranno far evolvere la storia d’amore nata tra Malik e Alba.

Nero a metà 2: la seconda serie

Per sapere se ci sarà o meno la seconda stagione non ci resta che aspettare. Al momento non ci sono notizie certe e bisognerà avere un po’ di pazienza. Noi di Gossip e Tv vi terremo aggiornati con tutte le novità.