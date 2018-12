Claudio Amendola parla dei figli: “Sono un papà fortunato”

Claudio Amendola figli: chi sono e che rapporto hanno con l’attore

Claudio Amendola non è mai stato un padre severo. A farlo sapere il diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Visto. Il protagonista della fiction Nero a metà è sempre stato un genitore tranquillo e poco apprensivo nonostante abbia avuto tre figli in epoche diverse. Alessia e Giulia sono arrivate quando Claudio era poco più che ventenne. Rocco, invece, è nato quando Amendola aveva quasi quarant’anni. “Io credo di essere stato un genitore invidiabile e invidiato anche dalle amiche delle mie figlie: non credo nella severità, non penso che funzioni. È stato complicatissimo ma sono riuscito a far capire ai miei ragazzi che non dovevano andare oltre, pur nella libertà d’azione”, ha dichiarato l’attore. E poi: “I ragazzi devono fare esperienza, anche sbagliare: se non fai errori da giovane, poi li fai dopo. Io sono dell’idea che se i figli si fidano dei genitori, quando hanno un problema lo dicono, senza pensare di risolverlo in altri modi”.

Claudio Amendola: le dichiarazioni sui tre figli

“Sono un papà fortunato. I miei figli, tutti e tre, non mi hanno mai dato problemi di nessun tipo. E credo che questo sia dovuto al fatto che ho voluto che fossero liberi. Anche di sbagliare, ma senza mai superare i limiti”, ha aggiunto Claudio Amendola. Che ha puntualizzato: “I miei meriti da genitori li rivedo tutti in mia figlia Alessia: è una mamma molto attenta, ma anche molto scialla, come si dice a Roma. Che significa poco apprensiva, tranquilla”.

Alessia, Giulia, Rocco: i tre figli di Claudio Amendola

Alessia e Giulia sono le figlie che Claudio Amendola ha avuto dalla prima moglie Marina. Alessia, nata nel 1984, è una doppiatrice mentre Giulia, classe 1989, non lavora nel mondo dello spettacolo. Il terzogenito Rocco è nato dal secondo matrimonio di Amendola con Francesca Neri. Neppure ventenne, il ragazzo sogna di lavora nel mondo del calcio: tifa Roma come il padre e vuole fare il dirigente sportivo.