Replica Nero a metà: dove rivedere la terza puntata

Nero a metà, dove rivedere la terza puntata: canale e orario

Si è conclusa anche la terza puntata della serie televisiva che ha preso il posto de I bastardi di Pizzofalcone 2 in prima serata su Rai Uno. Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola, ha ottenuto fin dalla prima puntata ottimi ascolti, dimostrando che anche il nuovo personaggio proposto da Rai Fiction è apprezzato dai telespettatori. Non tutti hanno avuto la possibilità di guardare la terza puntata della serie televisiva, andata in onda lunedì 3 dicembre, ma la Rai offre al pubblico la possibilità di vedere la replica. Sicuramente sarà possibile rivedere la puntata su Rai Play in qualsiasi momento dal proprio pc o attraverso la Smart Tv. Nessuna possibilità, al momento, di vedere la replica di Nero a metà su Rai Premium o altri canali Rai.

Nero a metà: l’ispettore di Carlo Guerrieri ha un segreto

Una terza puntata in cui i protagonisti sono stati impegnati in due diversi casi di omicidio. Carlo e Malik sono ormai costretti da tempo a lavorare insieme, nonostante l’ostilità dell’ispettore. Durante le indagini, però, Malik si accorge che il suo superiore sta nascondendo qualcosa. Scopre che l’ispettore ha sottratto un documento relativo al caso Bosca. A Malik viene chiesto di indagare sulla questione segretamente per evitare di dover formalizzare l’indagine. Il giovane vice ispettore avrà avuto il coraggio di confessare le indagini che sta portando avanti su Carlo Guerrieri alla figlia dell’uomo? Tra Alba e Malik è nato un sentimento vero?

Nero a metà: quando andrà in onda la quarta puntata?

Per sapere cos’è successo nella terza puntata è possibile vedere la replica su Rai Play. I due episodi andati in onda lunedì 3 dicembre sono disponibili in qualsiasi momento sul sito o attraverso l’app. Per sapere cosa succederà nella quarta puntata, invece, bisognerà aspettare lunedì 10 dicembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno