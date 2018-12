Anticipazioni Nero a metà: Alba lascia Riccardo

Nero a metà: anticipazioni della quarta puntata

I telespettatori hanno promosso la nuova serie televisiva di Rai Uno. L’ispettore Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola, è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani e dopo pochi minuti ha conquistato il pubblico televisivo, tanto che ogni puntata di Nero a metà ha superato il 20% di share. Anche l’amore nato tra Alba e Malik ha coinvolto i fan della fiction del lunedì sera. Cosa succederà nella quarta puntata di Nero a metà? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio Carlo Guerrieri e Malik dovranno risolvere una morte sospetta. Un’indagine molto complessa che girerà intorno al cadavere di una giovane rapper. La ragazza verrà trovata sopra un autobus. L’ispettore e Malik dovranno, infatti, capire se la morte è stata causata da qualcuno o se la rapper si è suicidata.

Nero a metà: Alba lascia Riccardo e torna a vivere da suo padre

Tra Alba Gurrieri (Rosa Diletta Rossi) e Malik la tensione è sempre più evidente. Nel secondo episodio, Carlo e il giovane vice ispettore dovranno indagare su un nuovo caso di omicidio avvenuto in una gioielleria. Anche in questo caso sarà tutto più complesso di come apparirà inizialmente. Nel frattempo, la figlia del protagonista dopo aver iniziato una convivenza con Riccardo troverà il coraggio di lasciare il fidanzato e di tornare a vivere con suo padre. Carlo sarà contento di riavere la figlia a casa o rimarrà sorpreso dalla scelta di Alba?

Nero a metà: quando andrà in onda la quarta puntata

Per sapere cosa succederà nella quarta puntata di Nero a metà non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento è per lunedì 10 dicembre. I protagonisti della serie televisiva vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.