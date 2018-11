Replica Nero a metà: dove rivedere la prima puntata

Nero a metà, dove rivedere la terza puntata: canale e orario

Grandi ascolti per Nero a metà, la nuova serie televisiva di Rai Uno. I protagonisti assoluti Carlo e Alba Guerrieri, interpretati rispettivamente da Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi. Anche con il cambio di fiction Rai Uno è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata del lunedì. Il Grande Fratello Vip quest’anno, infatti, contro le serie tv della Rai non riesce a sfondare. I tanti hanno visto la prima puntata di Nero a metà, ma coloro che non sono riusciti potranno tranquillamente recuperare i primi episodi andati in onda lunedì 19 novembre. Sicuramente sarà possibile rivedere la puntata su Rai Play, sia sul pc sia sulla Smart Tv. Purtroppo, a differenza di altre fiction, non è stata prevista una replica su Rai Premium.

Nero a metà: i protagonisti della serie

Nella prima puntata della serie Nero a metà sono stati presentati i protagonisti, in primis Carlo Guerrieri. A vestire i panni dell’ispettore c’è l’attore romano Claudio Amendola. Insieme a lui una squadra di collaboratori, tra i quali Malik, un giovane e brillante vice ispettore. Carlo non sopporta la presenza del ragazzo nella sua squadra e fa di tutto per farglielo notare e pesare, il protagonista si svela anche razzista nei confronti del vice ispettore. Alba, invece, è una giovane medico legale che si trova inevitabilmente a lavorare con il padre. I due sono molto legati, ma la ragazza ha deciso di andare via di casa per iniziare una convivenza con il suo fidanzato. Malik non nasconde il suo interesse per Alba, riuscirà a conquistare il cuore della figlia dell’ispettore Guerrieri?

Nero a metà: quando andrà in onda la seconda puntata?

Chi avesse perso la prima puntata di Nero a metà potrà, quindi, rivederla su Rai Play. Al momento non sono previste repliche televisive. La seconda puntata, invece, andrà in onda lunedì 26 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.