Replica Mentre ero via: dove rivedere la seconda puntata

Mentre ero via, dove e quando rivedere la seconda puntata: canale e orario

Continua a infittirsi di misteri. Mentre ero via, la nuova serie di Rai Uno, è destinata ha tenere i telespettatori col fiato sospeso per tutte le puntate. Cosa si nasconde nel passato di Monica? Cosa le nascondono quelli che le stanno intorno? Coloro che hanno perso la seconda puntata potranno vedere la replica in qualsiasi momento su Rai Play. Chi, invece, vuole aspettare la replica televisiva dovrà aspettare domenica 7 aprile. La seconda puntata potrà essere rivista in prima serata su Rai Premium. Un’altra replica verrà trasmessa mercoledì 10 aprile, sempre su Rai Premium, questa volta in seconda serata.

Mentre ero via: Monica è aiutata dalla cognata

Monica sta iniziando a ricordare. Solo brevi momenti, piccoli episodi. Il percorso di riabilitazione non è semplice da affrontare. Il fatto di non riconoscersi per come viene descritta non aiuta la protagonista. Monica sta cercando di riconciliarsi coi figli, ma è più difficile di quello che poteva immaginare. La cognata sta facendo molto per aiutare Monica. Ha riaccompagnato la donna anche nell’ufficio in cui lavorava dell’azienda di famiglia. Sarà servito a ricordare qualche particolare in più? Nel frattempo, si scopre che la figlia ha problemi di anoressia e Monica farà di tutto per aiutarla, nonostante la figlia la accusi della morte del padre. Inoltre, nel tentativo di ricordare il suo passato, grazie all’aiuto di Stefano, inizierà a sospettare delle persone che le sono vicine. Qualcuno le sta nascondendo qualcosa?

Mentre ero via: quando andrà in onda la terza puntata?

Le repliche della seconda puntata andranno in onda domenica 7 aprile e mercoledì 10 aprile su Rai Premium. Oppure in qualsiasi momento su Rai Play. Il terzo appuntamento con i protagonisti della serie è per giovedì 11 aprile. La terza puntata verrà trasmessa in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.