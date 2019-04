Anticipazioni Mentre ero via: Monica va in Svizzera per scoprire la verità

Mentre ero via: cosa succederà nella terza puntata?

Grande successo per Mentre ero via la nuova serie di Ivan Controneo che ha ottenuto ottimi ascolti fin dalla prima puntata. Monica, interpretata da Vittoria Puccini, si è svegliata dal coma dopo quattro mesi. La protagonista ha perso la memoria, tutti i suoi ricordi degli ultimi otto anni sono completamente persi. Grazie all’aiuto dei medici la donna sta cercando di recuperare, si tratta di un percorso lungo e faticoso e lei sembra non riconoscersi nei ricordi di chi le sta intorno. È lei la causa della morte del marito? Aveva davvero l’amante? Cosa succederà nella terza puntata della serie televisiva? I dubbi di Monica su coloro che ha vicino sono fondati? Qualcuno le sta mentendo?

Mentre ero via: una scoperta inaspettata, cosa si nasconde nel passato di Monica?

Le frequentazioni di Monica e Marco erano dovute ad un amore segreto o ci sono dei particolari che la donna non ricorda? Monica deciderà di andare a Ginevra con Stefano per cercare di scoprire qualcosa di più. Nel frattempo, la figlia più grande continuerà a combattere il problema dell’anoressia. In Svizzera Monica scopre che prima del coma era andata oltralpe per seguire un chimico, Enrico De Vincenti. Se per mesi la protagonista è stata dipinta come una persona meschina e rovina famiglie, dopo il viaggio in Svizzera scoprirà che il marito non era la persona che tutti stanno dipingendo. Monica e Stefano si accorgeranno presto che le loro indagini stanno disturbando qualcuno e si sentiranno presto in pericolo. Chi vuole nascondere la verità?

Mentre ero via: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con la serie tv Mentre ero via è per giovedì prossimo. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno vi aspettano giovedì 11 aprile, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.