Replica Mentre ero via: dove rivedere la prima puntata?

Mentre ero via, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario

Mentre ero via è iniziata tenendo subito i telespettatori col fiato sospeso. Cos’è successo davvero alla protagonista? Perché non ricorda nulla degli ultimi otto anni? Chi avesse perso la prima puntata della nuova serie con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, scritta da Ivan Cotroneo, potrà rivederla in qualsiasi momento su Rai Play. Sarà possibile, inoltre, vedere la prima della sei puntate della fiction in replica su Rai Premium. La prima replica andrà in onda domenica 31 marzo in prima serata, la seconda replica, invece, verrà trasmessa in seconda serata mercoledì 3 aprile.

Mentre ero via: Monica si risveglia dal coma e non ricorda più nulla

Monica, interpretata da Vittoria Puccini, si risveglia dopo quattro mesi di coma. Ha completamente perso i ricordi degli ultimi otto anni. La notte in cui ha fatto l’incidente il marito ha perso la vita. La protagonista si risveglia e si ritrova a dover affrontare la situazione, grazie all’aiuto dei medici. La riabilitazione è lunga e faticosa, qualsiasi stress emotivo può destabilizzarla. Piano piano iniziano a riaffiorare i ricordi, ma Monica ha al momento solo dei flash che la riportano indietro nel tempo. Alla donna viene comunicato anche che negli ultimi anni ha avuto una relazione extra coniugale con Marco De Angelis, di cui però lei non ricorda assolutamente nulla. La figlia più grande di Monica non riesce a perdonare la madre e la accusa della morte del padre, mentre il figlio più piccolo spera che la madre possa tornare presto a casa.

Mentre ero via: quando andrà in onda la seconda puntata?

Riepiloghiamo, la prima puntata di Mentre ero via verrà trasmessa in replica su Rai Premium domenica 31 marzo in prima serata e mercoledì 3 aprile in seconda serata. Sarà, inoltre, possibile rivedere il primo episodio in qualsiasi momento su Rai Play. La seconda puntata, invece, andrà in onda giovedì 4 aprile, sempre in prima serata sempre su Rai Uno.