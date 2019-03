Anticipazioni Mentre ero via: qualcuno mente, i dubbi di Monica

Mentre ero via: cosa succederà nella seconda puntata?

È iniziata la nuova serie televisiva di Rai Uno. Mentre ero via ha preso il posto di Che Dio ci aiuti il giovedì sera. Tra i protagonisti Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Francesca Cavallin e Stefania Rocca. C’è grande attesa per la nuova serie scritta da Ivan Cotroneo, sarà un altro successo dell’autore? Gli ascolti ci diranno se il pubblico di Rai Uno ha deciso di premiarlo nuovamente. Dopo aver conosciuto i protagonisti nella prima puntata di Mentre ero via, la curiosità di sapere cosa succederà nella seconda puntata è tanta. Monica riuscirà a recuperare un rapporto con la figlia più grande? Inizierà a ricordare qualcosa degli ultimi otto anni?

Mentre ero via: i dubbi di Stefano

La protagonista cercherà di recuperare il rapporto coi figli, in particolare con il più piccolo, di cui non ha più ricordi, e con la primogenita che la accusa e la crede responsabile della morte del padre. La sua famiglia sembra voltarle le spalle, invece, riscoprirà una cognata, Barbara, meno astiosa nei suoi confronti e comprensiva. La dottoressa Liguori continuerà ad aiutare Monica. Ricordare gli ultimi anni della sua vita per la protagonista non è facile, ma il desiderio di capire chi fosse aumenta sempre di più. La donna si convincerà di essere stata l’amante di Marco. È davvero così? Stefano non ne è pienamente convinto, ma Monica rifiuta di ascoltare l’ipotesi dell’uomo. I suoi figli sono una priorità e convincerà Sara a farsi curare e con il tempo la donna inizierà a sospettare che qualcuno le stia nascondendo qualcosa.

Mentre ero via: quando andrà in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il secondo appuntamento con Mentre ero via è per giovedì 4 aprile. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno vi aspettano sempre in prima serata sempre su Rai Uno.